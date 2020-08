Habló el cerebro detrás del “Cóctel de la Duquesa” que generó un escándalo por dopaje en el deporte de Rusia: “Putin me quiere muerto”

Así dio la entrevista Grigory Rodchenkov para evitar mostrar su rostro a cámara (Foto: AP)

“Son mis medidas de seguridad porque enfrento amenazas físicas para ser asesinado”. Grigory Rodchenkov está a miles de kilómetros de su tierra natal, pero aún así toma disposiciones extraordinarias. Evita mostrar cualquier facción de su rostro en la actualidad o a dar precisiones sobre dónde reside actualmente. “Y quiero vivir”, aclara luego de dar detalles sobre los procedimientos que toma para resguardar su salud.

Este químico ruso es un personaje central en la trama de dopajes en su país que resquebrajó las estructuras deportivas de una nación que habitualmente es protagonista principal en los Juegos Olímpicos. Hace cinco años decidió ocultarse en Estados Unidos y denunció una injerencia del Estado en el programa de dopaje. Este ex director del laboratorio antidopaje de Moscú, que luego se transformó en informante de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), publicó hace apenas unos días en Reino Unido el libro El caso Rodchenkov, cómo derribé el imperio secreto de dopaje de Rusia que cuenta con 320 páginas.

Ahora decidió dar una entrevista a The Associated Press: “Putin, él es bastante lógico. Separa a la oposición en dos grupos: enemigos y traidores”, afirmó Rodchenkov. “ Yo caigo en la categoría de los traidores y todos los traidores deberían ser decapitados, suprimidos, muertos. Así que no hay duda de que me quiere muerto ”.

La nota tuvo una particularidad: Rodchenkov utilizó un pasamontañas negro, gafas en el mismo tono y mostraba su preocupación cada vez que alguna zona del rostro se le veía ante las cámaras. Lleva un lustro fuera de su país tras dar a conocer el método de dopaje que fue “patrocinado por el Estado” –según la biografía de su libro– para los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi en 2014.

El era el cerebro detrás del “cóctel Duchesse” (cóctel de la Duquesa) de esteroides anabólicos que era casi indetectable. En el adelanto de su libro se anuncia que también existió manipulación, cambios de orina y un “encubrimiento complejo” desde las altas esferas. Todo ese plan fue liderado por Rodchenkov.

El sistema era cinematográfico, según el relato de la Agencia AP en la nota con Rodchenkov. Los espías rusos se aseguraban que este cóctel no fuese detectado en las pruebas de antidopaje: agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, por sus siglas en ruso) se valían de un agujero en la pared del laboratorio en Sochi para intercambiar las muestras que tenían esteroides con orina limpia durante la noche.

Grigory Rodchenkov en el pasado

El medallero de aquellos Juegos Olímpicos invernales del 2014 en tierras rusas tuvo a la delegación local por encima de todos con 11 doradas, 9 plateadas y 9 de bronce. El revelar su identidad actual aún es demasiado riesgoso para este químico convertido en denunciante, incluso en una entrevista en video desde un lugar no revelado. “Para mí, era el fin del control antidopaje”, dijo Rodchenkov. “Si nosotros podemos hacerlo, ¿por qué otros no?”, reflexionó sobre los exámenes a los deportistas profesionales en todo el mundo. El encubrimiento del dopaje se extendió más allá de los Juegos Olímpicos de Invierno a los Juegos Olímpicos de Verano, los Paralímpicos, el campeonato mundial de atletismo y todos los deportes más importantes, informó AP.

Más de cien deportistas rusos no pudieron participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 a raíz de este escándalo, que todavía persiste hasta hoy. En diciembre del 2019 la AMA dictaminó una sanción histórica contra el deporte ruso: excluir a Rusia de los Juegos Olímpicos durante cuatro años, por lo que no podrá estar en Tokio 2020 (postergados para el 2021) ni en la edición de invierno de Beijing 2022. La decisión también alcanza al Mundial de fútbol del 2022 en Qatar.

En abril de este año, frente al avance de la pandemia por coronavirus, el ministro de Deportes de Rusia Oleg Matytsin puso a disposición las infraestructura del país para realizar todo evento deportivo que debía ser cancelado alrededor del mundo con la intención de dejar atrás este problema. Cabe destacar que más allá de la sanción, que fue apelada, algunos atletas rusos pueden formar parte de diferentes competencias bajo la bandera neutral si muestran que no están involucrados en ningún caso de dopaje.

“El deporte forma parte de la política de Putin y de mostrarle a Occidente lo buena que es Rusia”, afirmó Rodchenkov en su entrevista. “No es posible confiar en Rusia. Uno no puede confiar en las autoridades que certifican, y no se puede permitir que los laboratorios (antidopaje) reanuden sus actividades en el futuro previsible”, insistió.

Este caso alrededor del “cóctel Duchesse” que todavía mantiene en vilo al mundo deportivo y hasta incluso tuvo un correlato con un documental exitoso (Ícaro) que se transmitió por la plataforma Netflix y ganó el Oscar en el 2018 a mejor documental.

Grigory Rodchenkov oculta sus facciones por temor (Foto: AP)

