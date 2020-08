Crece el escándalo en la Fórmula 1 por los “Mercedes rosa”: la guerra de Racing Point contra cuatro escuderías

La FIA sancionó a Racing Point y generó la furia tanto del equipo castigado como de aquellos que lo denunciaron (Foto: Reuters)

La previa del Gran Premio de Silverstone 70° aniversario tuvo un nuevo capítulo de la batalla que mantiene en vilo a la Fórmula 1 con el castigo que la FIA le impuso a los Racing Point, pero lejos estuvo de terminar el conflicto que existe entre este equipo y las otras escuderías. La determinación de la máxima autoridad de la competencia generó una furiosa reacción del dueño del team que tiene como pilotos a Lance Stroll y el mexicano Sergio Pérez, pero también dejó insatisfechos a los propietarios de las otras marcas.

Lawrence Stroll, líder económico del team y padre de uno de los pilotos, publicó un extenso comunicado en el que mostró su enojo con lo ocurrido y también apuntó contra aquellos que lo denunciaron. “Más allá del hecho claro de que Racing Point cumplió con el reglamento técnico, estoy consternado por la forma en que Renault, McLaren, Ferrari y Williams han aprovechado esta oportunidad para apelar y, al hacerlo, intentaron restar valor a nuestras actuaciones. Están arrastrando nuestro nombre por el barro y no me quedaré al margen ni lo aceptaré”, firmó el empresario canadiense que compró en 2018 la compañía que previamente se llamaba Force India.

La FIA determinó que los conductos de freno traseros de los Mercedes rosa –llamados así por su gran similitud con el vehículo que domina la competencia y por tener partes permitidas de ese auto– “deben considerarse diseños de Mercedes”, por lo que le impuso una quita de 15 puntos (que sólo correrá para el campeonato de constructores) y una sanción económica de 400.000 euros.

“La transferencia de piezas entre Mercedes y Racing Point el 6 de enero de 2020 no constituye una infracción a la normativa digna de censura ya que las piezas en cuestión no se utilizaron ni ampliaron la información que había pasado previamente de Mercedes a Racing Point legítimamente bajo las regulaciones en 2019″, aclaró Stroll en su comunicado, citando las conclusiones de los comisarios técnicos. Hay un punto que es el que generó toda la discusión: las partes en observación no estaban en la Listed Parts –que enumera las piezas que debe diseñar cada equipo– del 2019.

E‍n la enumeración donde retoma los argumentos que expuso la FIA, recuerda: “Racing Point ha sido abierto y transparente con respecto a sus acciones, que creían plenamente que cumplían con las regulaciones, y los Comisarios no atribuyen ninguna intención deliberada a ninguna violación de las regulaciones que ocurriera”.

El Racing Point RP 20 y el Mercedes W11. El auto inglés cambió su concepción y se construyó en base al coche alemán

Ante este panorama, Stroll indicó: “Hubo una ausencia de orientación o aclaración específica por parte de la FIA con respecto a cómo esa transición a las Partes Listadas podría manejarse dentro del espíritu y la intención de las regulaciones. Las reglas, tal como están escritas, establecen que después de 2019, no se puede compartir ni adquirir más información sobre el diseño del conducto de freno. En ese momento, lo que sabe y ha aprendido es su propia información. A partir de ese momento, estás solo. Que es exactamente lo que hemos hecho”.

Sin embargo, el escrito equilibra sus quejas tanto contra la FIA como contra aquellos competidores que decidieron denunciarlo. “Mi equipo ha trabajado incansablemente para ofrecer el coche competitivo que tenemos en la parrilla. Estoy realmente molesto al ver la poca deportividad de nuestros competidores”, señaló tras recordar que esa escudería emplea actualmente a 500 personas y que compitió en la F1 durante más de 30 años con diversos nombres (Force India, Skyper, Midland y Jordan).

“Estoy muy enojado por cualquier sugerencia de que hemos sido engañosos o engañados, especialmente los comentarios de nuestros competidores. Nunca he hecho trampa en nada en mi vida. Estas acusaciones son completamente inaceptables y falsas. Mi integridad, y la de mi equipo, está fuera de toda duda‍“, insistió.

La sanción de la FIA no dejó contento a nadie. Racing Point (que utiliza el motor, la suspensión y otras piezas de Mercedes, algo que está permitido por las reglamentaciones) podrá seguir usando los conductos de freno de la controversia ya que la FIA consideró que no era “realista esperar que Racing Point rediseñara” esas partes.

Binotto (Ferrari) en una conferencia durante Hungría con Szafnauer (Racing Point) y Budkowski (Renault) (Foto: Reuters)

Este ítem del descargo de la FIA hizo estallar a media Fórmula 1: Renault, que presentó inicialmente las quejas oficialmente, ahora será apoyado por Ferrari, McLaren y Williams. ¿El motivo? Apelarán la sanción para que las autoridades hagan pesar una determinación más fuerte sobre Racing Point.

“No creo que el veredicto sea suficiente, porque nuevamente es solo relativo a los conductos de freno, pero no a todo el concepto (coche íntegro). Creo que es solo la punta del iceberg, pero hay mucho que discutir”, argumentó uno de los líderes de Ferrari Mattia Binotto en declaraciones que recogió el sitio especializado Motorsport. “Afirmaron haber copiado el monoplaza a través de una fotografía. Está claro al leer el documento que esto es basura. Creo que esto es la punta del iceberg, el punto de partida para saber qué sucedió ahí, porque no es algo saludable para el deporte”, coincidió Zak Brown, CEO de McLaren.

Cuando el tema parecía terminar, esto deja en claro que la batalla recién empieza. Mientras tanto, Racing Point sigue siendo uno de los mejores equipos de la Fórmula 1 y se prepara para dar batalla el próximo fin de semana en el Gran Premio de España, en la sexta fecha del calendario. En la última fecha, Stroll y Nico Hülkenberg (reemplazó a Pérez por tener coronavirus) culminaron sextos y séptimos, respectivamente. Sin la quita de puntos que anunció de la FIA, hoy el equipo rosa estaría ubicado en la tercera posición del campeonato de constructores por debajo de Mercedes y Red Bull.

