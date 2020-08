Sebastian Vettel estalló contra Ferrari después del último GP de Silverstone: “No sé en qué estaban pensando”

Vettel acabó en la undécima posición en Silverstone

Los pilotos de la escudería Ferrari acabaron el Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula 1 con sensaciones contrapuestas: el monegasco Charles Leclerc celebró su cuarto lugar, mientras que el alemán Sebastian Vettel, undécimo, criticó la estrategia del equipo italiano.

El tetracampeón mundial, que salió undécimo tras una mala clasificación, se equivocó en la frenada de la primera curva que lo llevó a hacer medio trompo y pasar al último lugar. Finalmente acabó sin sumar puntos en una remontada que a su juicio habría sido mejor con una estrategia diferente.

“He tenido una buena salida pero después no tenía dónde meterme. Supongo que habrá sido el piano. He perdido el coche de repente y desde ahí mi carrera ha sido comprometida”, explicó Vettel tras la carrera.

Vettel habló con el equipo mientras corría por detrás de Sainz - REUTERS

En la misma rueda de prensa, el ex hombre de Red Bull no dudó y disparó contra el equipo italiano: “La estrategia no ha sido la adecuada y no hemos podido remontar. No estoy contento porque hablamos de este escenario antes de la carrera y hemos cometido el error que habíamos querido evitar”.

“No sé en qué estaban pensando. Nos hemos quedado atascados en el tráfico y siendo el cuarto coche del tren no puedes hacer nada. Ha sido decepcionante”, sentenció ante los micrófonos.

Sin embargo, Vettel también advirtió la situación mientras corría a bordo de su monoplaza. En la vuelta 30 se comunicó por radio con el equipo y disparó: “Estamos en el sitio donde no queríamos estar, lo hemos hablado esta mañana. La han pifiado”. En ese momento estaba ubicado en el decimotercer lugar por detrás de Carlos Sainz.

Vettel no seguirá en Ferrari en 2021

Una situación totalmente distinta vive el monegasco que salió del octavo lugar en la carrera disputada en el circuito de Silverstone (Reino Unido) y acabó cuarto por detrás de Max Verstappen (1º), Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

“Estoy muy feliz, para mí este cuarto es como una victoria. Por supuesto no suena bien que llamemos a un cuarto lugar una victoria, pero en este momento es donde estamos”, reconoció el joven de22 años, que era tercero a falta de las últimas diez vueltas, pero que sucumbió ante el empuje del británico de Mercedes.

“Esperaba acabar octavo en el mejor de los casos esta mañana o más abajo en la clasificación, así que estoy extremadamente feliz con este cuarto puesto”, concluyó.





