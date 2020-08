″¿Por qué el fútbol sí y nosotros no?”: la drástica decisión que tomó un atleta en medio de la pandemia por coronavirus

Adrián Suárez se cansó y un día dijo basta. Lo que avisó la semana pasada se volvió realidad ante la inminente noticia de la vuelta del fútbol argentino a la acción, un anuncio que terminó de irritar al remero bicampeón de los Juegos Panamericanos, quien decidió romper drásticamente con la cuarentena extendida desde mediados de marzo.

“¡Si el fútbol arranca el 10/8 pues ese día yo pongo el bote en el agua! ¿Por qué el fútbol sí y los deportes que tienen súper mínimas chances de contagios no lo permiten? Yo arranco, no se ustedes”, fue la primera advertencia del experimentado atleta de 40 años a través de su cuenta de Twitter.

Horas más tarde volvió a lanzar otro mensaje por la misma red social: “El 10 pongo el bote en el agua ¡Y que me vengan a buscar!”, además de cargar nuevamente contra la decisión de la vuelta a los entrenamientos en el fútbol: “Pase lo que pase, desde el lunes pienso salir a entrenar todos los días como el fútbol, no voy a permitir que mi deporte se extinga, si permiten a los futbolistas pues también al resto de los deportes olímpicos que tenemos el mismo derecho”.

El remero Ariel Suárez volvió a entrenar

“Finalista olímpico, finalista mundial, máximo medallista a nivel panamericano de la historia de Argentina y hoy por hoy no puedo remar y un futbolista jugar. Estoy cansado y mañana no me interesa nada. Voy a poner el bote en el agua y que sea lo que sea. La única forma de que me saquen de ahí es preso. No aguanto más. No hay sentido común en lo que están haciendo. Cuando habilitaron el fútbol dije basta. Me cansé’”, disparó ayer ante los micrófonos de Canal 13 desde la entrada de la Quinta de Olivos, en donde organizó una protesta para expresar la situación de los deportes menos populares que aún no pueden volver al ruedo.

La comisión médica de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA) ya presentó un protocolo en mayo que fue aprobado por El Consejo Directivo de la Asociación, homologado por el Ministerio de Salud, tal como lo detalló en la página web oficial. Dicho artículo se creo con la intención de proporcionar guías y procedimientos básicos para practicar dicha disciplina en la modalidad single scull y par simple.

Algunas de ellas son el uso de la embarcación, de no más de una hora y media, el “no” uso de vestuarios y la limpieza del bote, la cual corre por cuenta del deportista y deberá hacerlo en las rampas de embarque y desembarque.

Ariel Suárez fue dos veces campeón de los Juegos Panamericanos (NA)

Con las pautas claras, el finalista de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 aseguró que no tiene miedo las consecuencias y hoy, durante los preparativos, bromeó en una entrevista con Marcelo Longobardi para Radio Mitre: “Vengo de una familia muy humilde. Plata no tengo. Pensando en un acto social, me encantaría hacerlo. Si me meten preso, están todos saliendo de la cárcel, así que quedaría libre nuevamente”.

También campeón de los Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011 y en Lima 2019, Ariel Suárez aseguró que se puso muy mal al enterarse del regreso del fútbol en Argentina: “No me entra en la cabeza la incoherencia de lo que dicen a lo que hacen. Mi deporte que es individual, que estás solo en el río... ¿Y planteas hacer la apertura de un deporte de contacto, de 11 contra 11? La verdad me parece una locura. Como deportista, que hace 20 años le doy lo mejor de mi vida a la selección nacional y la represento de la mejor forma posible, no puedo darme el lujo de permitir que habiliten el fútbol y otros deportes”.

“Entreno completamente solo. El protocolo está avalado por Nación y me siento discriminado deportivamente. Yo dije basta, como argentino me cansé y dije basta. Si hoy arranca el fútbol yo también”, concluyó.

Cabe mencionar que los atletas olímpicos que ya clasificaron a Tokio 2020 (la cita olímpica se desarrollará el próximo año en la capital japonesa), así como también los que participarán de los torneos preolímpicos, ya están autorizados a entrenar.

