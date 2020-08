El gesto de Lionel Messi que prueba su obsesión por volver a ganar la Champions League

Messi sufrió la patada de Koulibaly en el primer tiempo ante Napoli. Y a pesar del dolor jugó toda la segunda parte (REUTERS/Albert Gea)

Lionel Messi acumula cuatro Champions League con la camiseta del Barcelona: la última vez que alzó la Orejona fue en la temporada 2015/2015, en tiempos de brillo de la MSN que conformaba con Luis Suárez y Neymar, tras vencer a la Juventus en la final. Sólo una vez desde que el astro debutó en la élite el conjunto blaugrana no ganó ningún título a lo largo del año de competencia: en la 2007/2008, con Frank Rijkaard como entrenador. Pues bien, en este curso aún no pudo dar una vuelta olímpica. Y le queda una sola chance: la Liga de Campeones, ni más ni menos.

Suficientes motivos para que el Final 8 de la Champions, que comenzará este miércoles en Portugal, se haya transformado en la gran obsesión de la Pulga, de 33 años. Por eso, el capitán culé no quiere perderse bajo ninguna circunstancia el duelo del viernes ante el Bayern Múnich, por los cuartos de final del certamen. Y, para lograrlo, para él no existen los días libres...

A pesar de que el cuerpo técnico que encabeza Quique Setién le había dado descanso al plantel, Messi se hizo presente en la ciudad deportiva para realizar trabajos con el kinesiólogo durante 90 minutos para llegar en forma al cruce frente a los bávaros, luego de la patada que sufrió en el tobillo izquierdo por parte de Kalidou Koulibaly en la acción del penal sobre el final del primer tiempo del encuentro por los octavos de final frente al Napoli.

“Le he visto bastante bien, tuvo un golpe muy fuerte y hay que estar pendiente de la evolución, hay que tratarlo, pero no creo que haya problema”, dijo Setién tras el partido contra los napolitanos. El domingo, por precaución, Messi no realizó las tareas regenerativas junto al resto de sus compañeros. Pero en la jornada de hoy no quiso perder más tiempo, a pesar de que el cuerpo médico le había indicado 48 horas de reposo, luego de suministrarle analgésicos en la zona afectada.

Barcelona viajará a la burbuja de Lisboa recién el jueves: frente al Múnich podrá contar con dos de sus figuras, Arturo Vidal y Sergio Busquets, quienes cumplieron con las suspensiones este sábado ante el Napoli y ya pueden volver a ser convocados.

La patada de Koulibaly a Messi: penal y gol de Luis Suárez

Desde Alemania ya comenzaron a elevar la temperatura del duelo. Lottar Matthäus, campeón del mundo con el seleccionado germano en el Mundial de Italia 90, subestimó al elenco blaugrana y a la capacidad de Messi en declaraciones que generaron polémica.

“Naturalmente que el Barcelona tiene la calidad para sacar lo mejor de sí en un partido. Pero creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer muchas cosas mal para perder ante este Barcelona”, le dijo al canal Sky Sports.

Las casas de apuestas le dan la razón respecto de quién es el favorito en la serie. Por estos días, una eventual clasificación del equipo de Setién a las semifinales paga casi el doble que el triunfo del conjunto alemán.

Para revertir esta tendencia, Barcelona apostará, una vez más, a su carta ganadora: Lionel Messi. El argentino fue la llave de la victoria ante los alemanes en las series de cuartos de final del 2009 y de semifinales del 2015. En ambas ocasiones convirtió dobletes y dejó algunos lujos históricos como el enganche ante Jerome Boateng, que dejó al defensor tirado en el piso.

La Pulga tiene una obsesión: la Champions. Y no piensa quitarla del blanco, ni siquiera lesionado.

