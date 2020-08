La decisión de Facundo Campazzo que lo acerca a la NBA

Real Madrid conquistó Europa de la mano de Facundo Campazzo

A los 29 años, el base Facundo Campazzo parece haber dado otro paso hacia su anhelo de jugar en la NBA, luego de haber ganado todo con el Real Madrid y de haber guiado a la selección argentina al subcampeonato en el Muncial de China en 2019. En las últimas horas firmó contrato con la renombrada agencia Octagon, que en su staff de representados cuenta, por ejemplo, con Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), el jugador más valioso de la pasada edición de la liga más competitiva del mundo, y con Stephen Curry, el tirador de Golden State Warriors, ganador de tres anillos de campeón.

La agencia, con sede en Europa (tiene 16 oficinas en el continente) suele captar los mejores talentos de la Euroliga y en muchos casos oficia como puente con la NBA. Trabajará en conjunto con Claudio Villanueva, representante del armador, quien ya supo concretar un movimiento similar, asociándose con agencias poderosas, cuando logró los desembarcos de Chapu Nocioni, Luis Scola y Pablo Prigioni en Estados Unidos.

“Estamos emocionados de anunciar que Facundo Campazzo se une a la familia. Gran corazón, humilde persona, y talento mágico”, informaron desde Octagon en las redes sociales. La agencia también cuenta con otros dos argentinos como Luka Vildoza (MVP del Baskonia campeón de la Liga Endesa) y Marcos Mata, ex San Lorenzo, recientemente transferido a Japón.

La agencia libre de la NBA comienza el 18 de octubre: en España ubican a Campazzo en la órbita de Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks. En el primero se encuentra el ex selección argentina Pablo Prigioni como integrante del staff técnico; mientras que en el otro brilla Luka Doncic, ex estrella del Real Madrid.

“De Facundo habla todo el mundo, interesados hay muchos. Mucha gente me pregunta por él, lo mismo que me consultan por Luca (Vildoza), Deck y Lapro. Rumores habrá, pero la realidad es que no es momento. Faltan tres meses para que comience la agencia libre y no estamos hablando de eso. Estamos más metidos en el draft, por ejemplo. Igual, no me sorprende que relacionen a Campazzo con Minnesota porque estoy yo”, explicó Prigioni en diálogo con Infobae.

La situación del ex Peñarol de Mar del Plata y UCAM Murcia es compleja: uno de los temas más importantes a resolver es su cláusula de salida de 6 millones de euros, un monto que la entidad blanca no acepta rebajar, pero sí ser abonado en plazos. Hoy su vínculo finaliza en 2024.

Vale destacar que, por ley, la franquicia que fiche al cordobés solamente puede abonar unos 750 mil euros; por lo que el resto deberá salir del bolsillo del base. De esta manera, el deportista necesita conseguir un importante contrato en Estados Unidos para costear su salida (aún no se ha fijado el límite salarial para la próxima temporada).

En Real Madrid, de todas maneras, ya palpitan la salida de su figura. De hecho, el argentino Nicolás Laprovittola, el otro base de primer nivel con el que cuenta el plantel, tenía una oferta concreta del Panathinaikos de Grecia, pero la Casa Blanca lo quiere retener por si, en efecto, Campazzo lleva su show a la NBA, de la que parece cada vez más cerca.

