“Hay directivos a los que no les importa nada”: la dura crítica de un futbolista a la Liga de Expansión MX

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX y de la Liga de Expansión MX (Foto: Henry Romero/ Reuters)

En diferentes ocasiones, futbolistas que vivieron la transición del Ascenso MX a la Liga de Expansión MX mostraron su inconformidad. La inmediatez con la que se anunciaron los cambios generó incertidumbre para muchos de ellos, pues desconocían el futuro de sus carreras.

Ahora, el torneo está a semanas de comenzar, pero las incógnitas persisten en algunos jugadores. Además de que no hay fecha ni calendario definido, está la parte financiera para atender la emergencia sanitaria de COVID-19.

Para Arturo “Palermo” Ortiz, zaguero de Leones Negros, “hay directivos a los que no les importa nada”. Explicó que están tomando la misma postura que cuando eliminaron el Ascenso MX por la ahora Liga de Expansión MX.

“Al quitar el Ascenso habla mucho de lo que son los directivos. A ellos no les importó, vieron por su beneficio y que la demás gente lo haga como pueda. Yo creo que están en la misma posición”, dijo el defensor mexicano en conferencia de prensa.

“Hay directivos a los que no les importa nada”, dijo el Palermo Ortiz (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Y es que esta semana medios locales reportaron que hay equipos de la nueva categoría que no han realizado las pruebas para detectar el nuevo coronavirus. Esto a pesar de que ya se empezaron los entrenamientos.

“Claro que hay una cierta preocupación. No sé cuáles equipos no tengan la capacidad para hacer las pruebas. Si tú te estás cuidando todos los días y viene otro equipo que no tiene las medidas, ya no sería conveniente”, lamentó Ortiz.

Sin embargo, reconoció que “no es precipitado arrancar” el torneo a mediados de agosto, como se tenía previsto. “Yo lo veo bien porque no nos gusta estar tanto tiempo parados. Nos tenemos que acoplar a las nuevas reglas”, detalló.

Palermo contó que son “afortunados” de que la Universidad de Guadalajara realiza pruebas cada 15 días. Por ello, sugirió que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) debería apoyar a los clubes que no puedan realizar los exámenes médicos periódicamente.

Pruebas hechas a jugadores, cuerpo técnico y staff de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (Foto: Cortesía Leones Negros)

También contó que estos últimos meses han sido difíciles por la situación de la epidemia en México y la nueva organización del fútbol mexicano. “Yo estaba enterado de lo que iba pasando día a día”, declaró.

“Te dicen: ‘Te vas a ir por quince días en lo que pasa esto’, pero pasan tres meses y luego aprovechan esa situación para decirte que se termina el torneo de tajo, te quitan el ascenso, cortan a muchos de tus compañeros. Realmente fueron golpes duros que nunca se habían visto”, explicó el defensor.

Un nuevo reto

Arturo Ortiz se siente ansioso por encarar este torneo (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

A pesar de la transición que vive la división de plata, Arturo se siente ansioso por encarar este torneo. Aunque sabe que no pueden conseguir el ascenso a Primera División, está motivado para hacer un buen torneo.

“De mí depende el que yo pueda mantener mi nivel para que otro equipo te pueda ver. Yo estoy en una edad que tengo que marcar una diferencia y ser un líder”, aseveró el zaguero.

Mencionó que este torneo será “diferente”. “Es como cuando estaba en Sub-20, pero ahora en realidad soy de los mayores”, apuntó el jugador de 27 años, quien no tuvo empacho de ponerse la etiqueta del líder.

“Tenemos que ser el ejemplo de los chavos. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer se les queda como imagen. Si ven que uno se tira a la hamaca, eso no sirve: le tienes que transmitir que tienes hambre a pesar de estar en esta Liga”, aseguró.

Palermo no tuvo empacho de ponerse la etiqueta del líder (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Explicó que tiene como objetivo a corto plazo hacer un buen papel en el toreno y salir campeón con Leones Negros. “Esa es la forma de que los reflectores estén de este lado y así poder salir a Primera División”, detalló.

Palermo está viviendo su segunda etapa con los tapatíos. Cuando defendió la casaca leonesa, el equipo no calificó a la Liguilla, por lo que en esta ocasión desea “sacarse la espinita”.

“Ahora me toca estar en la Liga de Expansión y tengo que seguir haciendo la parte que me corresponde. Yo tengo fe de que este equipo pueda estar en Primera División y ojalá me tomen en cuenta para estar con ellos en ese proceso”, concluyó.

El torneo inaugural de la Liga de Expansión MX está previsto que inicie el 15 de agosto. Sin embargo, fuentes comentaron a Infobae México que el inicio se retrasará unas semanas más.

