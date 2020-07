Leones Negros no tiene miedo de iniciar el torneo a pesar de los contagios de COVID-19

El Tepa González dijo que el club de la Universidad de Guadalajara está ansioso por iniciar el torneo de la Liga de Expansión MX (Foto: Twitter/ @AscensoBBVAMX)

A pesar de la contingencia sanitaria por COVID-19, Leones Negros no tiene miedo de volver a las canchas. Sus jugadores están ansiosos por iniciar el primer torneo de la nueva Liga de Expansión MX.

“Sí estamos ansiosos. No nos da miedo volver porque en Leones Negros hemos sido muy profesionales”, dijo el delantero José de Jesús “Tepa” González en conferencia de prensa este martes.

Aseguró que el equipo está teniendo una buena pretemporada para encarar el próximo certamen. “No hemos parado en nada. Estuvimos entrenando en casa un tiempo y yo veo al equipo muy bien tanto física como anímicamente para iniciar el torneo”, señaló.

José de Jesús “Tepa” González señaló que Leones Negros no tiene miedo de volver a las canchas (Foto: Captura de pantalla)

Se nos fueron referentes en el equipo, pero la institución se encargó de armar con pura gente de casa un equipo muy competitivo

A sus 21 años, el joven ariete no le teme a ponerse la camiseta de referente. “No siento que sea un peso extra al ser el referente del ataque. Me siento listo y me emociona poder tomar este rol en el equipo”, mencionó.

“Me emociona mucho ser un referente del equipo porque siento que voy a crecer mucho con esta nueva experiencia y también puedo a ayudar a mis compañeros más jóvenes para crecer”, recalcó.

Pruebas hechas a jugadores, cuerpo técnico y staff de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (Foto: Cortesía Leones Negros)

Aunque reconoció su inexperiencia, aseguró que no es necesario ser un líder. “Yo me siento referente por cómo trabajo. Si tú trabajas de una forma que contagia, para mí eres un líder. No se necesitan miles de títulos de goleo o campeonatos”, remarcó.

Y es que, con las nuevas reglas de la categoría, el histórico goleador, Omar Bravo, tuvo que dejar las canchas. Ahora, el Tepa tendrá la responsabilidad de hacer los goles para buscar el campeonato.

Lamentó la salida del máximo goleador de las Chivas de Guadalajara, pero recordó que pudo cumplir su sueño de jugar con él en la cancha. Además, explicó que aprendió bastante del delantero mexicano.

El Tepa Lamentó la salida del máximo goleador de las Chivas de Guadalajara (Foto: Fernando Carranza/Cuartoscuro)

“Para mí Omar Bravo es y será un referente toda mi vida como centro delantero. Aprendí muchísimas cosas dentro y fuera de la cancha, pero no puedo resumirlas en pocos minutos”, aclaró.

El romperedes pertenece a las Chivas, como lo hizo Bravo en su momento, pero aseguró que ahora mismo se siente a gusto con los Leones Negros. “Yo me encontré con un plantel donde trabajo muy bien. En este momento me voy a concentrar en dar un increíble torneo y mi futuro es relativo”, explicó.

González reconoció que había dudas por la formación de la nueva Liga. “Al principio había un poco de incertidumbre por la demanda ante el TAS. Realmente a mí me llegó a preocupar por la dirección de la Liga, porque sin ascenso y descenso se pierden las aspiraciones”, apuntó.

Leones Negros se prepara para el inicio del próximo certamen (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

“Estábamos a la espera sobre el ascenso. En ese momento sí lo hablábamos mucho y estábamos muy mal informados por los rumores. Ahora, en este momento, ya quedó en el pasado y sólo nos enfocamos en la Liga de Expansión”, aclaró.

Sobre la competitividad, comentó que esperaba menos inversión de los clubes. Sin embargo, a su opinión, el resto de instituciones pelean por alzar la copa al final de la temporada.

“Yo pensé que los equipos iban a dejar de invertir, pero todos aspiramos a ser campeones y a competir al máximo nivel. Nosotros vamos a estar listos para competir en Primera División. Si no, la Liga de Expansión va ser donde vamos a competir”, concluyó.

