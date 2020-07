Yilton Díaz, el futbolista colombiano que quiere conquistar tierras mexicanas

Yilton Díaz salió de Colombia, su país natal, para buscar una oportunidad en el fútbol mexicano (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Yilton Díaz salió de Colombia, su país natal, para buscar una oportunidad en el fútbol mexicano. Aunque en los seis meses en el país ha tenido dificultades, el sudamericano tiene deseos de conquistar tierras aztecas.

“Como todo jugador, uno quiere mostrar diferencia. Como extranjero, quiero conquistar tierras mexicanas. Para mi es una bonita oportunidad de mostrarme y darme a conocer a nivel nacional”, dijo el mediocampista en conferencia de prensa.

El protector de la media cancha llegó a Leones Negros en enero de este año. Sin embargo, no tuvo minutos en la cancha por una lesión y luego por la suspensión definitiva del Clausura 2020, debido a la epidemia de COVID-19.

El sudamericano tiene deseos de conquistar tierras aztecas (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

“Cuando llegué, debuté y me lesioné. Tuve un tiempo fuera de las canchas. Regreso, tengo unos minutos y viene lo de la pandemia. Después viene la desaparición del descenso. Pensando en eso, creo que el éxito viene de este camino”, aseguró confiado.

Llegó ilusionado al país centroamericano, comentó, pero no pierde el ánimo ante estas adversidades. “Vinieron traspiés, llegó la pandemia, pero eso no me impide seguir luchando”, recalcó.

A sus 28 años está ansioso por llegar a la primera división y demostrar el fútbol que tiene. “Es un sueño. Si es con Leones, mucho mejor. Si llegamos a primera división todos sería algo extraordinario. Si no lo logramos en este corto tiempo, en lo individual es mi apuesta a llegar a primera división el próximo torneo”, detalló.

El objetivo lo veo cercano porque ya todo depende de ti y de tu esfuerzo. Si tu te trabajas bien y te preparas, es fácil conseguir el objetivo

Yilton no ve muchas diferencias en en fútbol de su país y en el de México (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

Antes de llegar con los de la Universidad de Guadalajara, Díaz estuvo en el Atlético Huila, un club reconocido en la Categoría Primera B. En cuanto al balompié de los dos países, Yilton no ve muchas diferencias.

“Pienso que no hay mucha diferencia. El fútbol colombiano hoy en día está muy cotizado y hay muy buenos jugadores. Lo que veo es que el fútbol mexicano es más rápido. Te dan el balón y no puedes driblar mucho o no puedes durar mucho con él en el pie. Tienes que pensar rápido y en Colombia es mucho más pausado”, explicó.

De hecho, lo que lo cautivo de la institución leonesa ha sido el trato con el jugador. “Lo que me cautivó cuando llegué es que me trataron muy bien y el proyecto es muy serio. Independiente de que haya bajo el nivel del nuevo torneo, no me hace menos para querer estar en Leones Negros”, sentenció.

El mediocampista aseguró que aún hay incentivos para competir en la nueva Liga de Expansión MX (Foto: Cortesía/ Leones Negros)

En cuanto a la situación de las suspensión del ascenso y descenso, aseguró que aún hay incentivos para competir en la nueva Liga de Expansión MX. “El profe (Jorge Dávalos) ha sido muy claro. Nos ha dicho que este torneo lo usemos como para mostrarnos, ya que también va a estar la televisión de Estados Unidos. Va a ser una vitrina para mostrarse internacionalmente”, detalló.

En ese sentido, deja de lado los problemas de la organización como la falta del calendario a semanas de iniciar el certamen. “Nosotros somos profesionales, independientemente de que no tengamos una fecha exacta de cuándo inicia el torneo. Trataremos de aprovechar el tiempo, preparándonos de la mejor manera”, expuso.

El único temor es el contagio de COVID-19, como lo que ha sucedido en la Liga MX en las últimas semanas. “El temor siempre está porque se ven casos en la primera división. Nosotros en la segunda tenemos ese temor. Se ha visto muy bien el manejo en Leones Negros. Nos han cuidado muy bien y por esa parte estamos un poco tranquilos”, concluyó.

Aunque el torneo de la Liga de Expansión está anunciado para iniciar el 14 de agosto, fuentes de Infobae México señalan que el nuevo certamen podría comenzar una semana después.

