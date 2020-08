El insólito inconveniente de un piloto de Fórmula 1 que fue llamado de urgencia para correr: “Mi nalga derecha se está durmiendo”

El insólito inconveniente que Nico Hülkenberg en la Fórmula 1

El piloto alemán Nico Hülkenberg no tenía en sus planes el último jueves estar cerca de la Fórmula 1, pero el destino dio un giro inesperado delante de sus ojos: el corredor mexicano Sergio Pérez dio positivo de coronavirus y Racing Point debió salir a buscar de urgencia a un reemplazante para la carrera del domingo en el Gran Premio de Silverstone. El piloto de 32 años fue el elegido, voló a las apuradas hacia Gran Bretaña y vivió una situación insólita en sus primeros kilómetros a bordo de los Mercedes Rosa.

Para salir a la pista, Hülkenberg debió pedirle prestada la indumentaria a Lance Stroll (el otro piloto de la escudería e hijo del propietario), algo que no fue un problema por la similitud en sus alturas. Sin embargo, el inesperado conflicto llegó sobre la pista y la cuenta oficial de la Fórmula 1 se encargó de compartir el momento.

“Amigo, ¿creés que podría tomarme un rápido descanso? El lado derecho de mi culo se está durmiendo. Siento mucha presión ahí abajo”, preguntó a los boxes vía radio el hombre que hasta el 2019 estuvo al mando de un monoplaza de Renault. Instantes después, fue llamado por el equipo y pudo abandonar la molesta butaca.

“Las últimas 24 horas fueron increíbles. El jueves a la tarde me llamaron, tomé un avión hasta acá y me hice el asiento hasta las 2 de la mañana. A las 8 ya estaba en el simulador donde más o menos durante una hora me preparé. Fue una noche corta, pero mereció la pena y es un placer estar de vuelta”, relató sobre la aventura que vivió entre que surgió la novedad con Checo Pérez y recibió el llamado.

Nico Hulkenberg se clasificó en la 13ª colocación (Foto: Reuters)

Con pasado en la Fórmula 1 en Williams, Force India y Sauber, Hulk se clasificó en la 13ª posición en el GP de Silverstone que tendrá a Lewis Hamilton al frente de la parrilla, seguido por Valtteri Bottas y Max Verstappen. La escudería se inclinó por él para reemplazar a Pérez ya que Stoffel Vandoorne –el piloto de reserva de Mercedes que podría haber sido cedido– estaba en Alemania preparándose para correr el Campeonato de Fórmula E.

“Analizamos en paralelo a Hülkenberg y Esteban Gutiérrez. Nuestro equipo pensó que Nico sería más apropiado porque nos conoce muy bien. Conoce a todos los ingenieros, a nuestros sistemas y nuestros procesos. Ha conducido nuestro simulador y sería fácil para él volver a entrar al simulador. Sólo necesitábamos a alguien que pudiera sumar puntos para nosotros, así que pensamos que Nico sería el mejor para nostros”, detalló el jefe del equipo, Otmar Szafnauer, en declaraciones que dio a conocer el sitio especializado Motor Sport.

Se supone que Pérez estará fuera por dos competencias y entonces Hulk estará al mando del vehículo rosa en esta carrera y en la siguiente, que será también el Silverstone el próximo fin de semana. “Siento que hay más potencial, pero no sé si pueden esperar que saque el 100 % del auto en estas circunstancias. Déjame decirte que estos autos son unas bestias. Tienen mucho agarre, nunca sentí tanta velocidad en las curvas, tantas fuerzas G. Pero también es duro ”, explicó el piloto de emergencia a Sky F1.

