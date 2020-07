Mauro Icardi contó cómo son Neymar y Mbappé en la intimidad y explicó cuál es su gran cualidad como goleador

Mauro Icardi jugará hasta 2024 en el PSG (REUTERS/Benoit Tessier)

Hace ya varios meses, el Paris Saint Germain ejerció el poder de compra por el goleador argentino que se había transformado en el capitán y símbolo del Inter en Italia, pero que tuvo que dejar la ciudad de Milán por conflictos internos en el plantel y con la conducción de la institución protagonista del Calcio. A fuerza de goles, Mauro Icardi se ganó la chance de permanecer en el mejor equipo de Francia.

Después de pagar 55 millones de euros por su pase y de firmarle un contrato por cuatro años, el PSG confirmó que Icardi será el hombre referencia del área para el futuro próximo. Tras haber conquistado la Copa de Francia y a la espera de salir a la cancha para jugar el partido por los cuartos de final de la Champions League ante el Atalanta, el atacante le brindó una entrevista a la revista France Football en la que habló, entre otros temas, de cómo es convivir con las dos grandes figuras del equipo parisino: el brasileño Neymar Jr. y el francés Kylian Mbappé.

“Sabemos muy bien qué tipo de jugador es Neymar. Y cuando realmente conoces al hombre, solo puedes llevarte bien con él porque es alguien que está lejos de las historias que informan los medios. Es un compañero de equipo que no duda en enfrentarlo, para asegurarse de que los demás se sientan bien. Es este estado mental lo que necesitamos. Los grandes jugadores son los primeros en dar ejemplo. [...] Es un tipo que siempre es feliz y se lleva muy bien con todos. Él tiene verdadera humildad”, dijo Icardi en algunas de las declaraciones que se conocieron de esa nota.

“Es importante ser natural porque, al final, somos como una gran familia que pasa casi todos los días juntos. Su buen humor nos hace sentir bien todos los días. Todo lo que te acabo de contar sobre Ney también se aplica a Mbappé. Es un chico que todavía es joven pero que ya ha logrado grandes cosas. Él es extremadamente maduro para su edad. Su comportamiento también contribuye al buen ambiente que hay dentro del grupo“, agregó el argentino y comparó a las estrellas del PSG en la intimidad.

Icardi junto a Neymar y Mbappé, el nuevo tridente del París Saint Germain (REUTERS/Benoit Tessier)

Además de hablar de sus compañeros en el ataque del conjunto de París, el futbolista que ya marcó 23 goles en 35 participaciones con la camiseta del PSG, también aprovechó para hablar sobre sus características como atacante y su poca relación en el juego de equipo.

“Solo hay una cosa que me interesa y es que estoy en condiciones de anotar cuando la pelota me golpea. Si toco la pelota mucho o poco, no me importa. Nunca miro las estadísticas”.

Al ser consultado sobre si no le afecta tener poco contacto con el balón, Icardi fue contundente: “No, a veces golpeo muy pocas bolas y todavía juego un buen encuentro. Cuando jugué en Italia ya estaba acostumbrado a esto. Sabía que siempre iba a terminar teniendo una oportunidad en algún momento. Así que trato de mantenerme enfocado pase lo que pase. Es lo mismo en todas partes, he estado escuchando eso desde que empecé a jugar. Pero es mi forma de jugar y ver el fútbol. Hasta ahora ha sido bastante exitoso para mí, no voy a cambiar ahora”.

Para Icardi, uno de los éxitos en su corta etapa en el PSG fue la confianza que le transmitió, ni bien llegó al club, el entrenador Tuchel. "Él me dio las llaves del PSG, si puedo decirlo, inmediatamente me dio mi oportunidad. Los dos hablamos mucho. Me cuenta cómo ve las cosas, me da muchos consejos para mejorar. Tenemos una muy buena relación".

Mauro Icardi lleva 23 goles en 35 participaciones con la camiseta del PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En la extensa charla para France Football, el ex goleador del Inter aprovechó para referirse al gran objetivo que persigue el club parisino desde hace varias temporadas. La Champions League es la obsesión para el París Saint Germain y Mauro analizó las posibilidades de un equipo que busca su primera consagración en el máximo torneo de clubes en Europa.

“En los últimos años, el equipo ha fallado en la Liga de Campeones y todos estamos muy involucrados en cambiar eso. El objetivo del club es llegar a la final, y Dios dispuesto a finalmente poder levantar este trofeo, porque esa es la razón por la cual el club ha invertido en los últimos años”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El PSG confirmó la lesión de Kylian Mbappé: las figuras que se perderían el reinicio de la Champions League

La contundente definición de Xavi sobre Lionel Messi y la posibilidad de que juegue el Mundial de Qatar 2022