La contundente definición de Xavi sobre Lionel Messi y la posibilidad de que juegue el Mundial de Qatar 2022

Xavi no duda que Messi vaya a jugar el Mundial de Qatar 2022.

Mientras se recupera del coronavirus y espera regresar a la actividad, Xavi Hernández habló sobre como atraviesa el aislamiento en Qatar y sus sensaciones al padecer el COVID-19. “Me encuentro bien, aunque aislado, lógicamente. Y con ganas de entrenar pronto”, aclaró.

Pero además dedicó unas palabras a la organización de la próxima Copa Mundial de la FIFA y a las posibilidades de ver a Lionel Messi en dicho torneo. En una entrevista con el diario MARCA, el actual técnico del Al Sadd no dudó en absoluto sobre la participación del astro argentino en la siguiente gran cita del fútbol mundial.

“A Leo (Messi) lo veo jugando hasta que él quiera. A nivel físico, está rápido, fuerte, es una bestia competitiva, un animal físicamente. No tengo dudas de que jugará en el Mundial de Qatar 2022″, opinó el ex capitán del Barça, quien también se refirió al actual momento del equipo culé y reiteró sus deseos de volver al club.

Xavi Hernández dijo que el Mundial de Qatar será histórico (REUTERS)

“Lo he dicho siempre, que mi meta principal, cuando se dé, es el Barça. Es mi casa y sería un sueño. Pero ahora estoy centrado en el Al Sadd, ilusionado en la nueva temporada. Cuando tenga que venir el Barça, a corto o largo plazo, ya vendrá. Sobre todo, hay que respetar a Quique Setién y le deseo todo lo mejor al equipo. A veces el Barça juega muy bien; otras, bien; y otras, no tan bien. Pero me gusta la idea de Setién, ahora y con sus anteriores equipos: dominar y hacer un juego vistoso. A veces no se consigue, es verdad, pero el rival te dificulta”, destacó Xavi.

Por último, sobre la organización de la Copa del Mundo, comentó que este pequeño país árabe se ha transformado por completo y eso hará que su torneo sea recordado por mucho tiempo.

“El país ha cambiado mucho: infraestructuras, estadios, hoteles, carreteras, restaurantes... Qatar está creciendo a una velocidad grande. Hasta el tráfico mejoró. Será una Copa histórica, sin duda. La gente se va a sorprender de lo que es el país. En general, existen muchos prejuicios y hay mucha crítica infundada. Qatar lo tiene todo: un país pequeño, hospitalario y generoso. Será un Mundial histórico”, argumentó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La leyenda del Barcelona Xavi Hernández confirmó que tiene coronavirus

Quiénes son los tres candidatos a dirigir al Barcelona en caso de que se marche Quique Setién

Qatar inaugurará uno de los estadios del Mundial 2022 en medio de la pandemia