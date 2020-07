El Leeds puede ascender hoy sin jugar: horario del partido clave y qué resultado necesita Bielsa

Un resultado ajeno podría poner al Leeds United hoy mismo en la Premier League (AP Photo/Michel Spingler)

Si bien Leeds United jugó -y ganó- ayer su último compromiso frente al Barnsley por la fecha 44 de la Championship, hoy sus fanáticos estarán a la expectativa nuevamente porque pueden llegar a cumplir el objetivo que persiguen hace 16 años: ascender a la Premier League. El equipo de Marcelo Bielsa recién volverá a actuar el domingo, pero un resultado ajeno de uno de sus perseguidores podría sellar su boleto a la máxima categoría hoy mismo.

Desde las 13:30 en el estadio John Smith’s de Huddersfield, el escolta West Bromwich tratará de ganar para mantener las chances de ascenso y título en esta temporada. Los dirigidos por el croata Slaven Bilic vienen de empatar sin goles con el Fulham (cuarto en la tabla) y quedaron a cinco puntos de distancia del líder Leeds.

Dos resultados en este encuentro le sirven al Leeds para subir a la Premier: un empate o una derrota del Bromwich , que desde que se reanudó el fútbol tras el parate por la cuarentena ganó tres, empató tres y perdió uno. Llega de dos igualdades en forma consecutiva y ostenta un invicto de cinco duelos (su última caída fue ante el tercero, Brentford).

En la primera ronda del campeonato, los de Midlands Occidentales se impusieron 4-2 siendo locales del Huddersfield, que apenas obtuvo una victoria desde el retorno del fútbol en Inglaterra y está a tres unidades de la zona de descenso.

El West Bromwich se ubica segundo a 5 puntos del líder Leeds United

Si el West Bromwich se impone, recortará la ventaja con Leeds a 2 puntos, a falta de una fecha para el final. Lógicamente un triunfo de los de Bielsa el domingo extinguirá cualquier posibilidad de extirparles el título. Si el Bromwich no gana, los del Loco ascenderán aunque todavía no podrán gritar campeón porque Brentford tiene chances matemáticas de alcanzarlo en puntos.

Vale aclarar que en caso de que existe igualdad de puntos, desempatará la diferencia de goles a favor y no el resultado entre los equipos.

BIELSA NO VERÁ EL PARTIDO DEL BROMWICH

En la conferencia de prensa posterior a la victoria del Leeds, al entrenador argentino le preguntaron si miraría los encuentros de sus perseguidores. Su respuesta fue negativa: “No los veré. Siempre hemos pensado que lo que podemos conseguir está en nuestras manos, depende de nosotros. Pensamos en cómo resolver nuestros partidos”.

El estratega que revolucionó al Leeds sabe que están muy cerca de la gloria pero no quiere dejar nada librado al azar. Adelantó que será clave el descanso de su plantel de cara al duelo del domingo (desde las 10) como visitante del Derby County y remarcó que todavía no se siente de la Premier League: “Hasta que no resolvamos matemáticamente la situación no es conveniente hacer ningún comentario sobre el futuro”.

