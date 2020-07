El deseo imposible de Michael Jordan, su opinión sobre el documental y la relación con Carmen Electra: 8 frases de Dennis Rodman

Rodman calificó al documental como "sensacional" (Shutterstock)

Esta semana el programa de la WGN Radio de Pete McMurray tuvo como invitado de lujo a Dennis Rodmann, el integrante más polémico del equipo de los Chicago Bulls que dominó la NBA durante la década del 90. Aquel equipo que marcó una época volvió a figurar en todos los portales del mundo este año luego del estreno de The Last Dance, el documental disponible en Netflix que repasa aquellas temporadas.

Obviamente, el centro de la obra es Michael Jordan, figura de aquel equipo y considerado por varios expertos como el mejor basquetbolista de todos los tiempos. A lo largo de 10 capítulos se repasa no sólo sus títulos, sino también la forma de liderazgo que tenía y que varios de sus colegas calificaron como agresiva: “Muchos jugadores con los que Michael solía jugar probablemente piensan que era pretencioso y arrogante, creo que que no entendieron lo que estaba tratando de hacer en ese documental“, señaló Rodman, quien calificó al documental de “sensacional”.

El Gusano defendió a su ex compañero a quien admira pese a no tener una relación de amistad: “Michael y yo nunca tuvimos una conversación profunda. En el documental, Michael nunca dijo nada malo sobre mí. Solo creo que él tenía mucho respeto por mí. Recuerdo muchas veces que Michael me decía ‘Dennis, me encantaría ser tú durante 24 horas'”.

Es que las personalidades de ambos eran muy diferentes. Si bien los dos tenían como objetivo ganar anillos de la NBA, fuera del campo de juego uno era un ejemplo de esfuerzo y trabajo duro ante los ojos de la prensa y del público, mientras que el otro pasaba sus noches en discotecas y protagonizando escándalos con algunas celebridades de la época. Es por eso que ante aquel deseo, contestaba: “Podrías si no fueses un comercial”.

Rodman era uno de los mejores jugadores defensivos de la época (AP)

Rodman aprovechó la tarda para recordar que pese a su polémica vida privada, él también se hizo desde abajo: “Aprendí ese trabajo duro cuando vivía en las calles... solía lavar autos, solía hacer el trabajo sucio, solía trabajar para el camión de limpieza, y esto y aquello... Porque todo lo que hice, quería hacerlo de la manera correcta. Y luego, cuando fui a Oklahoma, me enseñaron los valores de vivir y tener una familia y levantarme por la mañana a las 5:30″.

Antes de unirse a los Chicago Bulls, se destacó en los Pistons de Detroit entre 1986 y 1993, etapa durante la cual fue dos veces campeón de la NBA y verdugo de su futuro equipo. Al ser contratado por la franquicia con la que pasaría a la historia, la prensa se sorprendió ya que su personalidad podía chocar con la de varios integrantes de aquel plantel, pero él siempre supo que encajaría gracias al entrenador.

“Phil (Jackson) sabía cómo era yo en ese momento porque mi vida había cambiado mucho... y creo que Phil sabía cómo entrenarme y cómo hacerlo”, indicó Rodman, al tiempo que recordó que los Pistons habían vencido a los Bulls en varias ocasiones debido a sus actuaciones y que eso había llamado la atención de sus rivales para luego contratarlo.

Dennis Rodman jugó en los Bulls entre tres temporadas y en las tres fue campeón de la NBA

Por otra parte, el ex basquetbolista de 59 años, reivindicó a su ex compañero Scottie Pippen, quien tenía uno de los salarios más bajos pese a sus gran desempeño y que vivió durante años a la sombra de Jordan: “La gente no se da cuenta de que hizo tanto por Chicago. Porque durante un año y medio, Scottie Pippen fue el mejor jugador del mundo para mí “, reveló. “Cuando Michael se fue, fue el mejor jugador”.

“Para mí, fueron los mejores jugadores. Creo que Scottie Pippen es el mejor jugador defensivo, luego Michael, luego yo“, remarcó.

Lo que sucede muchas veces es que se recuerda el desempeño ofensivo de aquellos Bulls que ganaron seis anillos de la NBA, pero Rodman se encargó de recordar la otra faceta del juego: “Teníamos a los tres mejores jugadores defensivos en ese momento. Pero creo que el juego completo de Scottie fue uno de los mejores en ese período en los años 90. Creo que su juego fue el mejor de todos los tiempos para mí“.

Rodman junto a Carmen Electra en durante un evento en Canadá en 1998 (Shutterstock)

Por aquellos años, El Gusano tuvo una relación con Carmen Electra, por entonces afamada actriz que supo ser parte de la serie Baywatch y que también fue modelo de la revista Playboy. Se casaron en Las Vegas, participaron de decenas de eventos durante el tiempo que estuvieron juntos y hasta llegaron a tener relaciones sexuales en el centro de entrenamiento de Chicago.

“Un día, cuando los Bulls tuvieron día libre en sus prácticas, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mí”, relató Electra en una entrevista que le realizó el periódico Los Angeles Time.

Si bien se cree que aquel noviazgo que nació en un club nocturno y duró poco tiempo, Rodman sorprendió al comentar que podrían llegar a revivirlo: “En realidad todavía hablamos hoy, y cuando regrese a Los Ángeles, creo que saldremos a almorzar. Tal vez analicemos algunas cosas y tal vez, quién sabe, algo puede salir de eso porque hemos estado hablando de eso durante los últimos meses... quién sabe, tal vez volveremos a estar juntos, quién sabe”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Las horas más dramáticas de Dennis Rodman: la noche en la que intentó suicidarse y el nacimiento de su costado más controvertido

Las dos curiosas exigencias que puso Dennis Rodman para participar en The Last Dance: “Es como entrevistar a un gato salvaje”

La despiadada crítica de Dennis Rodman a LeBron James que se hizo viral