El presidente de la ATP apuntó contra Novak Djokovic: “Es como cuando tus hijos no quieren ponerse el casco para andar en bicicleta”

Novak Djokovic está ahora en el centro de las críticas (Reuters)

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, criticó la actitud de los tenistas durante el Adria Tour, en el que varios jugadores se han contagiado, y apuntó que servirá para que los eventos sean más seguros. Este martes, el serbio Novak Djokovic confirmó que ha dado positivo en coronavirus, como ya hicieron en los pasados días el búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric y el serbio Viktor Troicki, todos ello participantes de la exhibición.

Gaudenzi, en declaraciones al New York Times, cree que esta experiencia servirá para que los eventos sean más seguros en el futuro. “Esto es como cuando tus hijos empiezan a montar en bicicleta y les dices que se tienen que poner casco. Ellos te dicen que no, que no y que no. Entonces se montan en la bici y se caen. A partir de ahí ya se ponen el casco”, aseguró el directivo. “Ahora todos sabemos que podemos contagiarnos fácilmente, así que vamos a tener mucho más cuidado”, añadió.

La ATP anunció la semana pasada el calendario para los próximos meses, con la reanudación del circuito el próximo 14 de agosto con el torneo de Washington.

Nick Kyrgios fue uno de los que criticó a Djokovic tras la noticia de los casos de coronavirus en su torneo (Reuters)

El positivo de Djokovic fue informado este martes, luego de que se sometiese a un testeo de coronavirus en Belgrado. Sus hijos, por su parte, dieron negativo. Vale destacar que, según la prensa local, en un primer momento el deportista no quiso realizarse el hisopado pese a los casos positivos registrados dentro del “Adria Tour” (la final ante el ruso Andrei Rublev quedó suspendida por este cuadro de situación).

“Todo lo que hicimos en el último mes, lo hicimos con un corazón puro e intenciones sinceras. Nuestro torneo pretendía unir y compartir un mensaje de solidaridad y compasión en toda la región”, explicó el deportista mediante un comunicado. Además, aseguró que no está mostrando ningún síntoma luego de dar positivo.

Quien salió al cruce del número 1 del ranking ATP fue también su colega Nick Kygios. El australiano, acostumbrado a recibir críticas constantemente por sus comportamientos dentro y fuera de la cancha, aprovechó para usar eso a modo de revancha: “Mis oraciones para todos los jugadores que han contraído el COVID-19. No me culpen por lo que pude haber hecho que haya sido ‘irresponsable’ o calificado como ‘estupidez'. Esto es el colmo (o ‘se lleva el pastel’)”, escribió Kyrgios. Previamente, había citado la noticia del positivo del serbio y había expresado “Oh boy”.

Djokovic y su esposa, Jelena, dieron positivo en coronavirus (Reuters)

La publicación del jugador de 25 años cita a otra donde hay un video de la fiesta nocturna de la que participaron Dominic Thiem, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, Filip Krajinovic y Dusan Lajovic, además de otras personas de la organización e invitados por los propios jugadores.

Si bien en Serbia se había relajado el confinamiento, fue sorpresivo que en el Adria Tour se hayan llevado a cabo muchas actividades sin respetar ninguna de las normas básicas para reducir el riesgo de contagio de COVID-19. Hubo abrazos, público en las gradas y casi no hubo mascarillas. Una seguidora atacó a los participantes de la celebración y él decidió retuitear el comentario: “Qué tontos pueden ser todos honestamente”, fue la frase que expresó desde el usuario @mel_maizels y a la que Nick dio validez.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Adria Tour: la historia de la gira y la fiesta que organizó Djokovic y terminó en una ola de contagios de coronavirus en el tenis mundial

Con información de EFE