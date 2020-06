Irene Aldana: la primera mexicana que peleará por un campeonato de la UFC

La mexicana está rankeada en el quinto lugar de la categoría peso gallo (Foto: ufcespanol.com)

Las artes marciales mixtas es uno de los deportes que más seguidores ha ganado en los últimos años en México, sobre todo porque continuamente en sus funciones estelares destacan los peleadores aztecas, o bien, mexicoamericanos.

Sin embargo, el próximo 1 de agosto será una fecha especial, pues por primera vez una mexicana peleará por el cinturón de las 135 libras de la UFC frente a la ex campeona mundial Holly Holm, en un evento a puerta cerrada en el APEX de Las Vegas, Nevada.

Se trata de Irene Aldana, una sinaloense de 32 años de edad, quien está rankeada en el quinto lugar de la categoría peso gallo y quien tiene una marca de 12-4, aunque en sus últimas seis peleas ha ganado cinco. Pero el combate que le valió el boleto para este título ocurrió a finales de 2019 en el evento UFC 245, cuando venció y noqueó a la brasileña Ketlen Vieira, quien llegaba como invicta.

Para Aldana, enfrentar a Holly Holm es el reto más grande en lo que va de su carrera. Y es que la peleadora estadounidense de 38 años de edad es conocida por terminar con el reinado e invicto de la leyenda de la UFC Ronda Rousey, en 2015.

Será una de las peleas más atractivas del próximo 1 de agosto en Las Vegas (Foto: Instagram/hollyholm)

Así lo declaró recientemente Irene en una entrevista vía remota para El Universal:

Es la pelea que me pone en la antesala de un título mundial. Medirme con Holm llega en el momento justo de mi carrera porque ya tengo la madurez y conocimiento necesario para este tipo de rivales

Además, Holm está rankeada como la segunda mejor luchadora de la categoría peso gallo y ha sido ex campeona mundial de boxeo y kickboxing. Sin embargo, “La Rubia” viene alternándose entre victorias y derrotas en sus últimas peleas, con un récord de 3-5. Asimismo, casi todas sus derrotas fueron en peleas por un título de la UFC.

A finales de 2019, Irene venció y noqueó a la brasileña Ketlen Vieira, quien llegaba como invicta (Foto: Reuters)

En entrevista para El Heraldo, Aldana confesó que las mayores cualidades de su rivalidad es su mayor experiencia, excelente técnica y su físico sumamente trabajado, por lo cual deberá de mostrar sus mejores recursos.

Todos tenemos algo en contra, nadie es perfecto y todos somos vencibles. Siento que tengo un excelente equipo, inteligente, entregado y apasionado por esta pelea. Confío mucho en mi coach y en la estrategia, y no se diga el corazón mexicano

Cabe mencionar que a diferencia de 2019, donde Aldana sostuvo cuatro combates en siete meses, este año con el paro de actividades debido a la crisis sanitaria de COVID-19, pudo tomar el descanso necesario para regresar con más fortaleza. Por ello está consciente de que es casi imposible que la pelea se pueda hacer con público.

Creo que es lo más sano y responsable. Creo que va a estar muy interesante, tal vez se va a sentir como en el gimnasio, porque hay pocas personas y voy a escuchar perfecto a mi esquina

Por las medidas sanitarias, Aldana se prepara desde casa (Foto: Instagram/irene.aldana)

La mexicana arribará a Las Vegas con una semana de antelación para someterse a los protocolos sanitarios de la empresa. Mientras eso ocurre, Irene seguirá entrenando en la sala de su casa de Guadalajara, donde utiliza desde garrafones de agua para hacer pesas y subir las escaleras como ejercicios cardiovasculares.

A diferencia de Estados Unidos, ellos pueden entrenar a puerta cerrada, nosotros no. Yo me traje el gimnasio a casa y aquí sigo entrenando. Tenemos todo el cuidado que podamos, con toda la gente que venga a hacer sparring conmigo, no podemos frenar, pero nos tenemos que adaptar

Así, la sinaloense se unirá a Yair Rodriguez y Brandon Moreno como los únicos mexicanos en ser estelares en un evento del UFC: “ Esto es la recompensa de todo lo que hemos hecho en este tiempo, de las veces que he caído y me he levantado. Es un paso enorme porque el cinturón de la UFC está más cerca que nunca, podría ser después de esto que llegue. Como atleta, es la meta a alcanzar ”.

