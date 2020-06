Del gol contra Alemania a la banca en el Napoli: Chucky Lozano, la promesa del fútbol mexicano que se apaga lentamente

Hirving Lozano anotó el único gol entre México y Alemania en el Mundial de Rusia 2018 (Foto: Reuters/Christian Hartmann)

Son las 11:32 de la mañana y el departamento de Sismología y Vulcanismo del Instituto de Investigaciones Geológicas y Atmosféricas detectó un sismo artificial, ocasionado por los saltos masivos de los aficionados capitalinos ante el gol de Hirving Lozano Bahena, ante Alemania.

La anotación del chico que porta el número 22 significó la victoria de México ante la selección cuatro veces campeona del mundo. Jugada que se concretó en el minuto 35, tras un contragolpe, en la que participaron Javier Hernández y Andrés Guardado.

A dos años de lo que sucedió en Estadio Luzhniki, en el Mundial de Rusia 2018, Hirving vive otra realidad, por la poca participación que tiene en el Napoli, que dirige Gennaro Gattuso.

Ayer, 17 de de junio, el Napoli ganó la Copa Italia y Lozano Bahena se convirtió en el primer jugador mexicano en sumar un título en el balompié italiano. Cabe señalar que el mexicano tuvo participación contra el Peruggia en los octavos de final de la Copa y en los siguientes cuatro encuentros no fue requerido.

Hirving Lozano se convirtió en el primer mexicano en sumar un campeonato en Italia (Foto: Twitter@HirvingLozano70)

Su estancia en Italia no ha sido nada sencilla. Hirving llegó a la organización en agosto del 2019, a petición de Carlo Ancelotti, quien fue sustituido en diciembre por Gatusso.

El cambio de estratega redujo la presencia del futbolista en el cancha. En un año ha participado en 23 encuentros, la menor cantidad desde que debutó, acumula tres anotaciones y dos pases a gol.

Días previos al encuentro ante la Juventus, de la Copa Italia, el estratega del Napoli corrió al mexicano de los entrenamientos, por falta de esmero y apatía. Posteriormente, Gennaro aclaró que Lozano puede sumar minutos en los partidos que restan por disputar de la Serie A.

Tras obtener el campeonato, Gattuso puntualizó: “Quienes hacen este trabajo deben tener respeto porque somos afortunados. Yo quiero ver gente con pasión, quiero que haya respeto”.

Hirving Lozano significó el segundo fichaje más caro para el Napoli (Foto: Reuters/Phil Noble)

En febrero, Luis García, ex futbolista y comentarista, comentó para Latin Us que “si Hirving Lozano está enfocado, es paciente e inteligente, está viviendo el mejor proceso de aprendizaje”.

Ya que describió que para el estratega del Napoli no tienen cabida los jugadores que no se esfuerzan, “este es el mejor aprendizaje que Hirving Lozano puede tener [...] se encuentro con un tipo que no confía, así es la vida, te tocan líderes que van a muerte contigo y otros que no quieren saber nada de ti”, añadió Luis García.

Uno de los daños colaterales para el futbolista es la pérdida de valor. De acuerdo con datos del portal Transfermark, el jugador de 24 años registró un valor en el mercado, en diciembre del 2019, era de 40 millones de euros y ahora es de 28 millones de euros, equivale a una reducción del 30 por ciento.

“Hacer lo que uno ama en ocasiones implica un esfuerzo que pocos conocen”, escribió el jugador del Napoli, Hirving Lozano, en su cuenta de Instagram, en el mes de febrero.

El valor del mexicano se redujo 30% (Foto: Twitter @sscnapoliES)

Fichaje más caro de Napoli

El equipo italiano fichó al mexicano el pasado 23 de agosto por USD 41 millones y cinco años. Así, la incorporación del jugador al Napoli se trató de la segunda transacción más costosa en su historia, sólo por detrás de la del argentino Gonzalo Higuain.

Dicha cantidad de dinero comprometida significó para el PSV Eindoven la mayor en una venta. Cabe señalar que la organización holandesa pagó USD 4.9 millones a la organización de Pachuca.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Chucky Lozano, de ser figura en Holanda a ser seleccionado como uno de los 11 futbolistas más decepcionantes de la Serie A

En el aniversario del debut en Primera de Hirving Lozano, Gennaro Gattuso dijo que el mexicano sufre por la falta de juego

Chucky Lozano y su difícil panorama en el Napoli; promedia 11 minutos por partido

Chuky Lozano acepta a Gennaro Gattuso, pero tenía mejores expectativas con Carlo Ancelotti