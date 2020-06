La vida después del COVID-19: la mexicana Mariana Arceo se prepara desde casa en busca de una medalla en Tokio 2020

Mariana Arceo contó cómo vivió su etapa de recuperación (Foto: Instagram/ @marianaarceogutierrez)

El 2019 fue un gran año para Mariana Arceo, pentatleta mexicana. Logró alzarse en su disciplina con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Hungría y en los Juegos Panamericanos de Perú, además de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 irrumpió en la mayor parte del mundo, que tuvo que parar sus actividades. Asimismo, ella misma contrajo la enfermedad y tuvo que ser hospitalizada por la gravedad de su estado de salud.

Ahora que ya superó el coronavirus, tiene la mirada bien puesta para la justa olímpica, que se recorrió hasta el verano del próximo año. “Corrí con muchísima suerte. No tengo secuelas como otras personas que sí las presentan”, comentó en entrevista con Infobae México.

Mariana Arceo se recuperó del COVID-19 y no sufrió secuelas (Foto: Instagram @marianaarceogutierrez)

Con buena salud, la atleta mexicana sólo piensa que lo que serán sus primeros Juegos Olímpicos y así poder darle una medalla a su país. “Desde que puedo otra vez retomar mis entrenamientos, no he parado. Al final de cuentas eso va a marcar la diferencia el siguiente año”, indicó.

Así como muchos deportistas en el mundo, Mariana se prepara desde casa. Esto, a pesar de que su disciplina requiere espacios abiertos, pues el pentatlón requiere del esgrima, natación, una prueba ecuestre y la de laser-run (que consiste en una carrera a pie y de tiro).

“Afortunadamente sí he tenido las condiciones para poder entrenar bien desde casa, con el apoyo de la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), que me ayudó a conseguir cosas que no tenía”, explicó.

Mariana Arceo (Foto: Instagram@marianaarceogutierrez)

La única disciplina que no ha podido practicar es la ecuestre, debido a los traslados. “Claro que me falta entrenar en espacios abiertos, pero hemos estado modificando las cosas”, apuntó.

“Lógicamente es mejor cuando se abra todo porque es difícil estar siempre corriendo en una banda o nadar en una alberca pequeña. Se pueden modificar los entrenamientos, pero la meta sigue siendo la misma”, aseveró la deportista.

Arceo recordó que hay atletas en el mundo que han podido regresar a sus entrenamientos normales, por lo que espera con ansias que todo regrese a la normalidad en México para ella hacer lo mismo. “Esperemos pronto, también en México, que se abran las instalaciones para poder tener las mismas oportunidades”, anotó.

Arceo confía en que pronto podrá entrenar de manera normal, ya que su disciplina requiere de espacios abiertos (Foto: Instagram @marianaarceogutierrez)

Sabe que la competencia en Tokio será más complicada que en sus anteriores competencia, pero se siente lista para triunfar en el la tierra del Sol Naciente. “Creo que esto que nos ha pasado, en lo personal que he vivido, va a ser una fortaleza”, aseguró.

Además, ve con buenos ojos la recalendarización de la competencia, pues así puede entrenarse de mejor manera. “Tengo un año más para afinar detalles o las cuestiones técnicas y psicológicas. Siento que vamos a llegar muy bien a los Juegos Olímpicos”, puntualizó.

Esperemos que todo vuelva a la normalidad, pero hay que ser un poquito pacientes. Una vez que todo regrese, se que vamos a llegar con más deseos, con más fortaleza

Cabe recordar que por la pandemia de coronavirus, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron aplazados. El Comité Olímpico Internacional (COI) y gobierno de Japón decidieron reprogramar la justa para el 23 de julio de 2011, con fecha de cierre el 8 de agosto.

