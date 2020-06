Leones Negros acusó a la Femexfut de cerrarle las puertas para estar en la Liga MX

Leones Negros acusó a la Femexfut de cerrarle las puertas para estar en el máximo circuito del fútbol mexicano (Foto: Universidad de Guadalajara)

A pesar que que el Ascenso MX fue eliminado, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara sigue en su lucha para intentar conseguir un lugar en la Primera División. Sin embargo, la institución sugirió que los dirigentes de la Liga MX les han cerrado las puertas.

En una conferencia virtual, Alberto Castellanos, presidente de los felinos, habló sobre la carta publicada este miércoles. La misiva fue dirigida Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), y a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

Castellanos comentó que este documento, que mandó personalmente a los dirigentes antes mencionados y que se hizo pública este miércoles, tenía como objetivo manifestar su inquietud sobre los temas que rodean al fútbol mexicano. Esto refiriéndose a la nueva Liga de expansión, la mudanza de Monarcas Morelia y los rumores de la venta de Querétaro a los dueños de Atlante.

Alberto Marrero publicó la carta que le envió a Yon de Luisa y Enrique Bonilla este miércoles (Foto: Twitter @LeonesNegrosCF)

“Cuando tú has intentado buscar el ascenso deportivo y se te cierran las puertas, nosotros decidimos ir a la vía legal, con el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), para tratar revertir la situación. Sobre la marcha, te das cuenta de que se empiezan a mover cosas. Empiezas a ver el tema de Morelia a Mazatlán, rumores del Atlante y a veces esos rumores terminaron convirtiéndose en una realidad”, expuso el dirigente este jueves.

Explicó que hace unas semanas, en una reunión con Bonilla, preguntó sobre las dos vacantes en la Primera División. “Me dijo que sí (estaban disponibles), pero que no había postores. Nosotros queríamos decirle que estamos interesados”, detalló.

“Le pedimos que nos diga cuales son las condiciones, qué tenemos qué hacer, qué tenemos que cumplir para conseguir uno de los certificados de afiliación que estaban disponibles. Dijo que los checaría”, indicó.

Alberto Castellanos confirmó que hay dos lugares disponibles en la Primera División (Foto: Leones Negros)

Sin embargo, con los temas de las mudanzas, volvió a insistir en el interés de Leones Negros para pertenecer a la Liga MX. “Me dice que los lugares 19 y 20 no se van a vender. En todo caso la alternativa serían los equipos de multipropiedad”, señaló.

Básicamente me pide que busque a la gente de Atlas, a la gente de León o de Santos para ver si alguien quiere vender

“Claro que esa no es una respuesta satisfactoria para nosotros. Nosotros no pretendemos buscar un equipo, porque además tenemos todas la condiciones. No queremos ir a comprar al Querétaro o al Puebla y luego traérnoslo para acá (a Guadalajara)”, aseguró.

Castellanos lamentó que las respuestas de Bonilla parecieran una negativa a ofrecer un lugar para los tapatíos. “Eso es lo que nosotros estamos percibiendo. De ahí la carta que enviamos”, insistió.

Castellanos lamentó que las respuestas de Bonilla pareciera que en la primera división no hay lugar para los tapatíos (Foto: Steve Allen/ Infobae México)

Recordó que al saber que estaban disponibles plazas en la Liga MX, buscó empresarios que estaban interesados en invertir en un equipo de Primera División. “Ahora le tengo que decir al inversionista que siempre no. Pareciera que estamos jugando, que no hay la seriedad suficiente en el fútbol mexicano”, aseveró.

Sobre estos inversionistas, el presidente de los felinos aseguró que la Universidad de Guadalajara no venderá la franquicia completa y no dará por el momento nombres de los empresarios. “La Universidad no va a vender más del 49 por ciento de las acciones”, agregó.

En cuanto a una respuesta a su carta por parte de Bonilla o De Luisa, indicó que hasta la tarde de este jueves no ha recibido comentario alguno de los dirigentes. Además, ni la FMF ni la Liga MX se han pronunciado públicamente sobre la misiva.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Liga MX: Leones Negros solicitó a Yon de Luisa las claves para poder adquirir una plaza en Primera División

Ascenso MX: Leones Negros, Venados y Correcaminos presentaron apelación ante el TAS

Con abogados que “salvaron” a Messi, clubes buscan revertir desaparición del Ascenso MX

Leones Negros salieron a las calles en plena fase tres para protestar por la eliminación del Ascenso MX