Ascenso MX: Leones Negros, Venados y Correcaminos presentaron apelación ante el TAS

Este lunes, Leones Negros de la UdeG, Venados de Mérida y Correcaminos de la UAT confirmaron que presentaron un caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Esto en relación con la suspensión del Ascenso MX, que ratificó la Federación Mexicana de Fútbol el 24 de abril del presente año.

Por medio de un comunicado, el equipo tapatío explicó que la epidemia de coronavirus en México fue utilizada como pretexto para realizar este cambio en la organización del fútbol mexicano. “Nunca en nuestro fútbol mexicano se había tomado una decisión tan impopular y dañina para la competitividad de nuestro deporte”, expresó el club.

“Es por ello que, a través de este comunicado informamos que los clubes Correcaminos de la UAT, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Venados de Yucatán hemos presentado formalmente una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en contra de la FEMEXFUT de suspender al ascenso por 6 años”, indicó.

Leones Negros señaló que el objetivo principal es revocar la medida para que continúen los torneos en el mismo formato que actualmente tiene. En otras palabras, que el ascenso y descenso siga en pie.

A su vez, el club tamaulipeco ratificó el anuncio de su similar, así como que agregó que su objetivo es favorecer la equidad del fútbol mexicano, exponiendo de buena fe sus argumentos y razones. “El fútbol se gana, se pierde o se empata, pero en la cancha”, aseveró.

De la misma forma, los Venados publicaron un comunicado en el que dan su postura ante esta dirección de los tres clubes. “Tomamos la decisión, junto con otros clubes, de asesorarnos de los mejores abogados en el ámbito deportivo internacional, para hacer valer nuestros derechos ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con el único objetivo de mantener vivo este proyecto y no dilapidar por causas ajenas a nosotros tantos años de dedicación y trabajo constante”, apuntaron.

“El crecimiento de todos es el crecimiento del fútbol mexicano y de sus jugadores. Nosotros seguimos en la mejor disposición de colaborar de la mano de la FMF para establecer reglas claras que permitan que todos tengamos la posibilidad de acceder a la Liga MX”, recalcaron.

Cabe destacar que hace una semana, José Alberto Castellanos, presidente deportivo de Leones Negros, confirmó que buscaron abogados de talla internacional para asesorarse en el tema. Los tres abogados son Martín Campechano, director jurídico del equipo tapatío, así como Juan de Dios Crespo y Ariel Reck, quienes defendieron a Lionel Messi ante la FIFA en 2017.

“La siguiente etapa era entrar en el terreno legal, en este momento poniéndolo en manos de personas que tienen una experiencia importante, que tienen un nombre en el ámbito legal deportivo y que esperamos se hagan valer los derechos que creemos tenemos sobre el Ascenso y Descenso”, dijo en una entrevista con Fox Sports.

Aseguró que la FMF no está realizando la cosas de manera correcta, por lo que buscarán comprobarlo. “Uno puede presumir, como lo he venido haciendo sin ser abogado, hay cosas por sentido común que te dicen no se están haciendo de la manera correcta”, explicó.

“Quienes saben realmente de derecho, tú les describes la situación y ellos saben a dónde llevarla porque tienen conocimiento del derecho y conocimiento de las instancias, lo que hemos buscado es la mejor asesoría para hacer valer nuestro derecho”, apuntó.

