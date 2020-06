Paul Gascoigne habló sobre los problemas que le generó su adicción al alcohol y recordó sus locuras en el Mundial del 90

Paul Gascoigne se mostró recuperado en los últimos años (Foto: Reuters)

“Pelé siempre dice: ‘Sólo hay un Pelé y sólo habrá un Pelé’. Bueno, nunca habrá otro Paul Gascoigne... Y si es así, ¡deberán estar en rehabilitación nueve veces!”. El emblemático futbolista inglés volvió a hablar sobre sus problemas de adicción al alcohol en un libro que se publicará próximamente y tiene como foco el Mundial de Italia 90, donde Gazza fue un actor clave en la selección de Inglaterra y protagonizó una escena que tuvo mucha repercusión en su país: lloró cuando lo amonestaron en la semifinal que luego su equipo perdería porque en caso de acceder a la final no podría jugar.

En un anticipo exclusivo del periódico inglés The Sun, se muestra un fragmento del capítulo que protagoniza el ex mediocampista que hoy tiene 53 años. “Cuando regresé al noreste, mi papá me organizó una fiesta en nuestro club, pero a mitad de camino le dije que tenía que salir por un tiempo. Fui al parque donde pasé prácticamente toda la noche pateando la pelota, hasta que me fui a casa exhausto y me quedé dormido. En ese parque lloré, pensando en el niño pateando la pelota que había llegado a la semifinal de la Copa del Mundo y casi llegó a la final”, revivió su reacción luego de ser eliminados en los penales por Alemania, que luego levantaría el titulo contra la Argentina de Diego Maradona.

“Sí me arrepiento es que me volví alcohólico y ahora tengo pellets (pequeñas bolas) en el estómago. Está bien si tomo un vaso de cerveza o una copa de vino, pero si tomo demasiada cerveza o vino, vodka o licores o drogas, entonces lo vomito todo", detalló en ese libro titulado Italia 90 Revisited–The Players’ Stories del escritor Harry Harris y que fue reflejado por el medio británico.

Gascoigne tuvo muchas recaídas por su adicción al alcohol en los últimos años, aunque por fortuna durante los últimos tiempos se mostró feliz de estar ganándole la batalla a sus problemas. Italia 90, según contó, fue el “mejor momento” de su vida.

“Cuando veo clips de Italia 90 me siento genial, luego inmediatamente triste. Fue el mejor momento de mi vida. Me encantó, me encantó desde el momento en que subí a ese avión. Nada me inquietaba, quería estar en la Copa del Mundo, el sueño de todos los jugadores. Pero sentía que me iba de vacaciones, estaba jugando tenis, tenis de mesa. Me encantó cada minuto. Mi mayor recuerdo de Italia 90 es subir al avión y sentir la emoción. No se siente como hace 30 años. Cuando esos clips aparecen en la televisión, parece que fue ayer. Pero luego estoy molesto y trato de no pensar en Italia 90”, reveló.

“El mejor momento de mi vida, sí, pero cómo lo extraño”, insistió sobre la que fue la mejor participación de su país en un Mundial tras el título de 1966. En el 2018, Inglaterra nuevamente llegó a pelear por el tercer puesto y también perdió ese partido definitorio tal cual lo ocurrido en Italia 90 (cayeron 2-1 frente al local en Bari).

La foto de Gazza con lágrimas en sus ojos apenas vio la amarilla por una infracción sobre el alemán Thomas Berthold fue un símbolo para sus compatriotas, quienes valoraron el dolor de quien por entonces se desempeñaba en el Tottenham: “Lloré porque sentí que había decepcionado a los fanáticos, a mis compañeros de equipo, al entrenador, a todos. Lloré porque pensé que era el final de mi carrera, que nunca tendría otra oportunidad de jugar en un equipo como ese, en el escenario mundial, con y también contra futbolistas de talla mundial”.

“Me encantó (el Mundial) pero lo traté como si hubiera estado en un torneo de copa juvenil. Fue un feriado. Jugué al tenis, pasé tiempo junto a la piscina, estaba en los botes a pedal (de los lagos). El fútbol no me preocupó. No me importaba con quién estábamos jugando, lo que alguien dijera sobre la oposición. Estaba lleno de confianza, no me interesaban las tácticas, quién era su mejor jugador o quién me marcaría”, relató.

También sacó a la luz una insólita anécdota en la previa al encuentro contra Alemania: “Jugué al tenis hasta la una de la mañana antes de la semifinal. Estaba en la cancha y podía escuchar esa voz ronca que gritaba ‘Gazza, Gazza’. Pensé: 'Estoy en problemas ahora’", dijo en referencia al entrenador Bobby Robson.

“Le dije a Chris Waddle, mientras compartía habitación con él, que si escuchaba un golpe en la puerta seguramente sería Bobby Robson. Que le dijera que estaba dormido. Efectivamente, llamaron a la puerta. ‘Gazza, ¿dónde está él?'. Chris respondía: 'Está durmiendo, jefe’. ‘¿Durmiendo, durmiendo? ¡Me han dicho que ha estado jugando tenis durante las últimas dos horas!’”, rememoró.

