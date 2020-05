Magic Johnson se sumó al repudio por la muerte de un afroamericano en un caso de abuso de la policía

Magic Johnson se sumó al repudio por la muerte de un ciudadano afroamericano en manos de la policía (AP)

Estados Unidos está convulsionado. Y no sólo porque con el correr de las semanas se transformó en el epicentro de la pandemia de coronavirus que ya infectó a más de 1.500.000 contagiados y provocó la muerte de más de 100.000 personas en todo el territorio. Hace algunos días, un nuevo caso de abuso del poder de parte de la policía generó la indignación del pueblo afroamericano en todo el país.

El pasado martes, George Floyd murió después que un policía lo mantuvo inmovilizado durante varios minutos con su rodilla en el cuello. A pesar que el ciudadano afroamericano le gritó a las autoridades “¡no puedo respirar!”, el personal de seguridad de Minneapolis que accionó de dicha forma lo retuvo hasta que le provocó la muerte.

Uno de los primeros deportistas que se sumó al pedido de justicia por lo sucedido con Floyd fue LeBron James, uno de los mejores jugadores en la actualidad de la NBA. En las últimas horas se sumó una histórico del básquet estadounidense como lo es Magic Johnson. El recordado número 32 de Los Ángeles Lakers se sumó al reclamo realizado por el actual líder de la franquicia angelina y dejó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter.

“George Floyd fue claramente asesinado por un oficial de policía de Minneapolis. ¿Cuántas veces tenemos que ver hombres negros asesinados en la televisión nacional? Esto ha estado sucediendo por demasiado tiempo. Necesitamos comenzar a ver a las personas negras como seres humanos y no como animales en la calle”, mencionó en la primera parte de su repudio.

Y agregó: “Estos hombres son nuestros padres, hijos, hermanos, tíos, seres humanos tratados inhumanamente por aquellos que supuestamente deben proteger y servir. ¿Dónde se supone que debemos poner en video la gama de emociones que experimentamos al ver morir a hombres negros?”.

El repudio de Magic Johnson sobre el asesinato de un ciudadano afroamericano - parte 1

El repudio de Magic Johnson sobre el asesinato de un ciudadano afroamericano - parte 2

Al igual que sucede con James en el presente, Magic siempre fue uno de los atletas norteamericanos más reconocidos por su ayuda y apoyo a la comunidad afroamericana. El pasado fin de semana se confirmó que el cinco veces campeón de la NBA durante la década del 80 donará 100 millones de dólares a las personas más necesitadas en el territorio estadounidense que sufren por la crisis económica que llegó de la mano del avance de la pandemia. Dicha donación la realizará a través de la empresa EquiTrust Life Insurance, de la que es accionista mayoritario.

Más allá de LeBron y Johnson, otra de las estrellas del presente de la liga de básquet más famosa del mundo también se pronunció por lo ocurrido con la muerte del ciudadano afroamericano en manos de la policía de Minneapolis. Stephen Curry, figura de los Golden State Warriors, también utilizó su cuenta personal de Instagram para emitir su descargo por lo ocurrido con Floyd.

“Si esta imagen no te molesta y te enoja, entonces no se qué. He visto a mucha gente hablar y tratar de expresar lo hartos y enojados que están. Todo bien y bien, pero es la misma realidad en la que vivimos. George Floyd. George Floyd. George tiene una familia. George no merecía morir. George pidió ayuda y fue simplemente ignorado, lo que habla en voz alta y clara de que su vida negra no importaba. George fue asesinado. George no era humano para ese policía que le quitó la vida lenta y decididamente”, escribió el elegido en dos ocasiones como el jugador más valioso de la NBA, que acompañó sus palabras con una imagen del policía sofocando con su rodilla al hombre que finalmente perdió la vida.

Stephen Curry y su descargo por la muerte de George Floyd

Después de lo sucedido, las calles de la ciudad ubicada en el oeste de EEUU se llenó de gente que empezó a marchar por la muerte del ciudadano afroamericano. Al mismo tiempo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, despidió a los cuatro agentes de las seguridad que estuvieron implicados en los hechos, incluido el uniformado que aparece en los vídeos que se viralizaron en todo el mundo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La fuerte protesta de LeBron James por la muerte de un afroamericano en un caso de abuso policial

Excesos y la millonaria estafa de la “viuda negra” del deporte: así perdió su fortuna Dennis Rodman