El regalo que le hizo Mourinho a Pochettino cuando se rumoreaba que el argentino lo iba a reemplazar en el Real Madrid

Pochettino habló sobre el peculiar regalo que le hizo Mourinho en el 2012 (AFP)

Mauricio Pochettino pasa sus días de cuarentena en Londres, lugar que eligió para vivir junto a su familia. Mientras se rumorea que su nombre estaría en carpeta para convertirse en nuevo entrenador del Newcastle, el santafesino dejó en claro que no le guarda ningún tipo de rencor a José Mourinho, quien lo sucedió en el cargo de DT del Tottenham tras ser despedido en noviembre del año pasado.

“Con José nos conocemos hace bastante tiempo”, dijo Pochettino y contó una anécdota que se remonta al 2012, cuando ambos dirigían en la Liga de España. Él estaba haciendo sus primeros pasos en el Espanyol de Barcelona, mientras que Mou estaba en el Real Madrid. Sin embargo, los rumores sobre una supuesta salida del portugués del conjunto Merengue eran cada vez más fuertes y el argentino sonaba como su reemplazante.

Cuando a Pochettino le preguntaron en una conferencia de prensa sobre su posible desembarco en el Real Madrid, respondió: “Mis hijos duermen cada noche con pijamas del Espanyol, sería muy difícil para mí pensar en cambiar de club”. Pero, cuando al DT argentino le tocó ir a jugar con su equipo al Santiago Bernabéu, Mourinho lo recibió con un particular regalo: una botella de vino tinto francés y dos kits de indumentaria del conjunto Merengue. “Son para que tus hijos los usen de aquí en adelante”, le dijo con humor.

El portugués sucedió al argentino en el Tottenham (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)

“Desde aquel entonces tenemos una buena relación y me pone muy contento de que me haya reemplazado en el Tottenham. También me pone feliz haber dejado al club en las condiciones en lo que lo dejamos. Seguro él está agradecido en cómo ayudamos a construir ese que ahora es su club”, destacó el argentino en una entrevista que le dio al diario inglés The Guardian.

En ese marco, Pochettino hizo una confesión inesperada sobre aquellos rumores que lo ponían como el sucesor de Mourinho en la Casa Blanca del fútbol: “Siempre pensé que iba a reemplazarlo. Él estaba en el Real Madrid y decía ‘tal vez algún día tome su lugar’. Pero cómo resultan las cosas. Al final el tomó ‘mí’ lugar en el Tottenham, increíble, ¿no?”.

Pochettino está listo para volver a dirigir luego de su salida de los Spurs en noviembre del año pasado (REUTERS/Marko Djurica)

Mientras espera por la reanudación del fútbol en todos los países, Pochettino está listo para escuchar ofertas. “Estoy abierto a que me seduzca el proyecto más que el país”, aseguró, y agregó: “Creo que la Premier League es el mejor torneo del mundo. Es una de mis opciones y podría ser mi prioridad, pero no me cierro a mudarme a otro país. Por el momento, mi idea es quedarme a vivir en Londres con mi familia”.

“Sería difícil aceptar un trabajo en otro país, pero no imposible”, concluyó.

