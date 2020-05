“Es mejor ser titular en el Inter”: el consejo a Lautaro Martínez que abre un debate sobre su transferencia al Barcelona

El consejo de Fabio Capello a Lautaro Martínez abrió el debate

Es la gran novela del mercado de pases: la obsesión de Barcelona por contratar a Lautaro Martínez. El club catalán agiliza las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo lo antes posible, al mismo tiempo que todas las partes se muestran interesadas en cerrar la transacción. Sin embargo, un consejo de un experimentado entrenador italiano abrió el debate: ¿será mejor para el delantero argentino ir a pelear el puesto con un asentado Luis Suárez o le conviene seguir creciendo como figura del Inter?

“Llegar al Barça y ser titular con Suárez es difícil. Creo que es mejor ser titular en el Inter", advirtió el italiano Fabio Capello en diálogo con la Cadena Ser de España e incentivó la discusión.

Lautaro cumplirá 23 años en agosto y logró ganarse la titularidad en Italia tras dos temporadas: jugó 66 partidos con el Inter y señaló 25 goles. En caso de confirmarse la transferencia tan hablada, llegará a un Barcelona que tiene a Luis Suárez a punto de retornar tras ser operado en enero de la rodilla derecha.

El uruguayo, de 33 años, acumula seis temporadas con el Blaugrana con números impactantes: celebró 191 goles oficiales en 270 presentaciones y firmó 96 asistencias, según las estadísticas oficiales del sitio del club. Si bien existe un signo de interrogante alrededor de su regreso tras el paso por el quirófano, Lautaro llegaría a Cataluña a aprender a su lado y a pelear un puesto en el que comenzaría batallando desde atrás.

Lautaro llegaría al Barcelona para pelear el puesto con Luis Suárez (Foto: Reuters)

El gran interrogante en esta transferencia se centrará en conocer cuándo las pretensiones de ambas partes llegarán a la línea de conformidad. Barcelona plantea a Lautaro como el delantero del futuro, de la renovación de la era “post Messi” que se viene planificando desde hace tiempo atrás. Sin embargo, el argentino ya es un nombre instalado en Europa, que se ganó la titularidad en la selección argentina y un tropiezo en Barcelona lo haría retroceder algunos casilleros en todos esos análisis.

“Es un muy buen jugador. Tiene todo. Mucha calidad. Es rápido en el control y para tirar a portería. Se mueve bien y lucha. El otro año se hablaba que había fallado muchos goles: si fallas goles no es un problema, el problema es uno que no tiene oportunidad de meterlos. Por eso, yo creo que él tiene mucha calidad”, destacó el ex DT del Real Madrid, Juventus y la selección de Inglaterra, entre otras plazas destacadas.

El italiano, de último paso profesional por el fútbol chino en 2018, también hizo su observación respecto a otra perla del fútbol mundial: el delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland. “No es un crack, pero es potente, se mueve muy bien para la altura que tiene. Tiene una gran velocidad en el espacio y olfato de gol. Por eso, con la medida que tiene, es difícil pararlo", explicó.

