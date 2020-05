Susto en Europa: internaron a Alessandro Del Piero

alessandrodelpiero

La preocupación de los fanáticos italianos al ver la imagen de uno de sus máximos ídolos en un hospital y con un barbijo cubriendo su rostro fue total y muchos pensaron lo peor, que el ex futbolista Alessandro Del Piero pudo haber contraido coronavirus.

Sin embargo, el campeón del mundo con la selección azurra en 2006 salió a aclarar su situación a través de un mensaje en Instagram, en el que informó que había sido ingresado por problemas en uno de sus riñones.

Este domingo por la noche, la leyenda de la Juventus se dirigió al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Los Ángeles (Estados Unidos), ciudad en la que reside actualmente, por un fuerte dolor abdominal, el cual posteriormente se tradujo en cálculos renales.

“Aún no me puedo creer que una cosa que solo mide 3 milímetros pueda hacer tanto daño”, escribió sorprendido el ex jugador italiano en su cuenta de Instagram junto a dos fotos en las que aparece dentro del centro médico, en una camilla y con su barbijo correspondiente.

Los mensajes de apoyo no tardaron en aparecer. Mientras que muchos fanáticos se sintieron aliviados al ver que su ingreso no fue por coronavirus, algunas personalidades del mundo del deporte como Luis Figo, Patrick Kluivert o Max Biaggi, optaron por mandarle un mensaje de apoyo.

“Mejora pronto mi amigo”, escribió el ex futbolista del Real Madrid, “Hermano, mejórate pronto”, fue lo que dijo el ex Barcelona, y “Todo pasa Alex, ¡Vamos!”, le aseguró el ex piloto de motociclismo.

En época de coronavirus, Del Piero y Dybala protagonizaron un Instagram Live

Alessandro del Piero tuvo una extensa carrera dentro de la élite del fútbol en donde pasó 19 temporadas conquistando los corazones del hincha de la Juventus. Posteriormente tuvo un paso por el Sydeny FC de la liga australiana y finalmente terminó su carrera en el Delhi Dynamos de la India (2014).

Jugando para la “Vecchia Signora”, el mítico “10” disputó 478 partidos en la Serie A y marcó 188 goles, mientras que en la Champions League, la cual consiguió en 1996, jugó 90 encuentros y convirtió 42 tantos.

Además de levantar “la orejona”, el italiano conquistó el “scudetto” en siete ocasiones y llegó a ser campeón del mundo con su selección en el Mundial de Alemania 2006 tras superar a la Francia de Zidane.





