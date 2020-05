Pruebas y sanitización: la fórmula de Tigres para regresar a los entrenamientos

En la jornada 10 del Clausura 2020 se disputaron encuentros a puerta cerrada en la Liga MX (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

La Secretaría de Salud aún no ha dado a conocer el plan para el regreso de las actividades no esenciales, categoría en la que están los deportes. En consecuencia, no hay una fecha tentativa para que se reanude la Liga MX.

Pero en la organización de los Tigres tiene planeado regresar el 1 de junio a los entrenamientos, fecha en la que concluiría la Jornada de Sana Distancia. Previamente, les realizarían pruebas de Covid-19 a todo el plantel, de acuerdo con información de Canal 6.

Ricardo Ferretti, entrenador del equipo regiomontano, solicitó que se comience con la sanitización donde las instalaciones donde entrenan (Zuazua) y el Estadio Universitario. El objetivo de la institución es regresar de forma paulatina.

En la parte médica estará coordinada por Óscar Salas Fraire y Rubén González, quienes encargarán de los protocolos de seguridad y kits de pruebas de coronavirus a los jugadores e integrantes de la organización, con el fin de asegurarse que nadie sea portador del virus.

La organización sanitizaría el Estadio Universitario y las instalaciones donde entrena el equipo de Tigres (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

Después de que se apliquen los test y se obtengan los resultados, se daría el aval para el posible regreso a los entrenamientos, en caso de que no exista riesgo.

Las prácticas se reanudarían en grupos de cuatro o cinco jugadores, bajo los protocolos que han establecido las autoridades sanitarias. Por ejemplo, no se permitiría la presencia personal que no tengan relación con el club en las instalaciones, ni la presencia de medios de comunicación.

Además, contemplan un monitoreo diario de los jugadores y los concentrarían en un hotel después del entrenamiento para verificar que no tengan síntomas y puedan regresar a su casa sin ningún riesgo.

En el caso de las Chivas de Guadalajara tiene como fecha tentativa regresar el 25 de mayo. En el caso de Pumas también podrían empezar a entrenar en tres semanas.

Chivas contempla reanudar sus entrenamientos para el 25 de mayo (Foto: Fernando García Carranza/ Cuartoscuro)

De acuerdo con el periódico Récord que las actividades en el fútbol mexicano se reanudarían el próximo 26 de junio y durante el mes de julio se disputarían fechas dobles del rol regular.

La Liguilla comenzaría el 22 de julio y las finales de jugarían el jueves 6 y domingo 9 de agosto.

Por otra parte, en naciones como España, Alemania, Italia y Estados Unidos ya se reanudaron los entrenamientos.

El balompié mexicano suspendió sus actividades el pasado 16 de marzo, tras disputar la Jornada 10, lo anterior ante las medidas que implementaron autoridades sanitarias, que incluyeron el evitar la concentración masiva de personas, con el fin de disminuir el número de contagios de coronavirus en México.

Los equipos de fútbol plantean aplicar pruebas para descartar casos de coronavirus (Foto: Reuters)

La Liga MX informó el pasado 17 de abril que cuentan con un plan que contempla cinco escenarios, la decisión que se tome en el balompié mexicano dependerá de lo que indique la Secretaría de Salud.

La posibilidad que quedó anulada fue concluir la temporada y dar el título al líder de la fase regular. La única excepción se aplicaría ante un escenario crítico en el control de la pandemia.

Hasta ese momento, se comunicó que el primer escenario consiste en disputar el Clausura 2020 con jornadas dobles, mientras que la medida más extrema significaría modificaciones en los torneos del 2021 y 2022.

“Ahí vamos a tener que operar el calendario de manera diferente, entonces este extremo viene de ese final de octubre hacia atrás y en el medio tenemos otros tres calendarios (para reanudar el Clausura 2020)”, declaró Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, el pasado 14 de abril para Medio Tiempo.

Ante las dificultades de retomar las actividades en el fútbol mexicano bajo ciertas condiciones. El diario Reforma reportó que en la pasada Asamblea de Dueños de la Liga MX de forma unánime se apoyó la idea de reanudar la competencia con duelos a puerta cerrada, cuando la Secretaría de Salud así lo permita.

