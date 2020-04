A pesar de haber conseguido este último beneficio, gracias al juez Gustavo Amarilla, quien aceptó su salida de la Agrupación Especializa para transferirlo al lujoso hotel Palmaroga en Asunción, el astro brasileño no está cómodo. El ex futbolista está rodeado de ostentaciones con las que soñaría cualquier ciudadano, sin embargo padece el aislamiento social en un país que no es el suyo.