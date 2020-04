“Me confesó que gracias a mi consejo, que no voy a decir, su carrera había cambiado. Él tenía que arreglar dos o tres cosas pero el talento siempre lo ha tenido. Y estoy orgulloso y feliz de ver que ha escrito una historia que aún no ha terminado, y será muy difícil batir la historia que él ha escrito”, concluyó el ex futbolista.