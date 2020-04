“Provocan entrevistas con personajes del deporte para que opinen mal, que por cierto nunca se había metido a hablar, me caía muy bien, bueno me sigue cayendo muy bien porque no opinaba, incluso otros con menos cualidades deportivas opinaban en lo político, éste se había mantenido con mucha prudencia”, dijo el jefe del Ejecutivo sin referirse directamente a Javier.