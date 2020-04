La danza de nombres en el Barcelona no gira solo en torno al entrenador, sino que también remite a los futbolistas. Setién no esquivó a las preguntas sobre el posible regreso de Neymar al conjunto catalán: “Todos los grandes futbolistas me gustan y Neymar es uno de ellos. Pero hay que ver si es posible o no es posible”. Luego, añadió: “Messi nunca me ha hecho ninguna referencia sobre traer a Neymar y no creo que lo haga".