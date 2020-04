Xavi no escapó a ningún tema y también se expresó sobre el rumor de un posible retorno del brasileño Neymar a tierras catalanas: "Futbolísticamente no tengo ninguna duda y he convivido con él en un vestuario y me parece una gran persona. Fue profesional aquí y marcaría diferencias. Luego está el tema social, burocrático, que ahí no me meto. Pero en el campo está entre los cinco mejores”.