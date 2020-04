"Fue tremendo lo que vivimos y me apoyé mucho en mi hermana porque mi madre falleció hace cinco años por una neumonía. Querría subrayar, por otra parte, que en el acta de defunción pone que es sospechoso de coronavirus, pero es lícito por mi parte saber si está en esa lista o no. Por desgracia va a haber muchos casos en España que fallecen por coronavirus y no lo sabemos”, explicó. Y luego, agregó: “Me gustaría saber si mi padre está en la lista y me gustaría que estuviera en ella. Mi padre iba a cumplir 86. Sabemos que los ancianos, la mayoría tiene patologías previas. Pero lo que tengo claro es que seguiría vivo si no es por el coronavirus. No sé cuánto tiempo, si uno, dos, tres o cinco años. Pero seguiría vivo. El Gobierno debe hacer el esfuerzo por hacer el número máximo de tests posibles”.