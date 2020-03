“Pero mira las edades de los fallecidos: afecta a los ancianos, a gente mayor, es a ellos a los que tenemos que proteger más. Soy un deportista nato, he hecho deporte toda mi vida, estoy sano pero en este periodo aún me cuido mucho más para no contagiarme y contagiar a los que más quiero. No hemos de asustar a la gente, hemos de educar a la gente para que sepa cómo protegerse y proteger a los suyos”.