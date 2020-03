Hace algunas semanas, en otro de los capítulos, había confesado que su vida había dado un vuelco increíble y que no es fácil darse cuenta que ya no es el hombre al que todos temían: “Estoy trabajando en ser el arte de la humildad. Esa es la razón por la que estoy llorando, porque ya no soy esa persona y lo extraño”, y agregó: “No quiero que esa persona salga. Porque si sale, el infierno saldrá con él. Puede parecer que soy un tipo duro, pero odio a ese tipo, le tengo miedo”.