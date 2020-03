El especialista en media maratón también comentó cuáles fueron los estudios previos que recibió antes que los especialistas tomaran la decisión de internarlo: “Cuando llegué al hospital me midieron el nivel de oxígeno en sangre y me hicieron una radiografía en el tórax que mostró que tenía neumonía. Me dieron un hisopo de emergencia, que daba el resultado en 10 horas y finalmente me hicieron un electrocardiograma.Tras la evaluación de un especialista en enfermedades infecciosas, me decidieron ingresar”. Y luego, agregó: “En el hospital el médico me explicó la terapia experimental y me pidió el consentimiento para su administración. Tras aceptar, empecé el tratamiento. Nuestra habitación está separada del pasillo por una sala en la que los médicos, enfermeros y personal de servicio se deben cambiar antes de entrar”.