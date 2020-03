Sin embargo, Pecci mencionó a los principales implicados en esta causa del supuesto delito de uso de documentos públicos de contenido falso pero no dio el nombre de Ronaldinho. De esa manera, puso en duda lo ocurrido con los allanamientos realizados el pasado miércoles 4 de marzo en la lujosa suite del Yacht y Golf Club de Asunción y el viernes 6 del mismo mes, cuando fueron abordados por fuerzas de seguridad en una habitación del hotel Sheraton mientras aguardaban para retornar a Brasil. “El celular de Ronaldinho no se incautó. No hay constancia que haya tenido un celular disponible consigo en el momento del allanamiento. No tenía. Al momento del allanamiento por lo menos no estaba allí. Por mi experiencia creo que toda persona tiene un celular. Quizás haya estado resguardado en otro lugar”, analizó Pecci poniendo un manto de sospecha a la escena.