Ella llegó al equipo de primera fuerza como una de las mejores atletas mexicanas de la categoría Júnior, por lo que sus ilusiones eran crecer hasta formar parte de la dupla que representara a México en unos Juegos Olímpicos; no obstante, alcanzar ese puesto sería muy difícil, pues se dio cuenta de que eso no dependía de sus capacidades: “Me impactó cuando me dijo que no podía ser parte del dueto porque no llegaba la estatura”.