Fury dio una demostración de calidad en el Manchester Arena contra Sour –a quien ya había derribado en el primer round– y ahora pretende ubicarse como un candidato a los eventos estelares. “No tengo miedo de pelear con nadie. Me metí en el ring contra todos. La única persona que me ganó fue yo. No hubo excusas”, dijo en la previa a este examen que superó con creces.