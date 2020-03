Pero fue Hugo Orlando Gatti, el ex arquero argentino, quien nuevamente atacó duramente a la Pulga. “Ganó bien el Madrid y se acabó. El Barcelona estaba cagado en la cancha y el Madrid no. Messi es el mejor del mundo, pero cuando tiene que aparecer en un partido grande no aparece. Y a mí me duele decir esto porque es argentino y porque lo quiero. Cuando Messi parece un veterano, también decilo, campeón. Parece un ex jugador de fútbol últimamente, pero como es Messi, le sobra, porque acá se marca liviano, pero hoy es un ex jugador de fútbol, así concreto”, sorprendió.