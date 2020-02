El talentoso futbolista de 27 años decidió hacerse un cambio drástico en su look y eso no pasó inadvertido para los fanáticos. El ex Málaga y Valencia sorprendió en los videos que publicó el Merengue del plantel a punto de subir al avión para trasladarse hasta la ciudad de Valencia. Con lentes de sol, una gorra y auriculares, casi camuflado en las espaldas de Casemiro, pasó un Isco sin barba después de años de sostener ese look. No fueron pocos los que se sorprendieron y preguntaron si era él o no.