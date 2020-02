El brasileño estuvo casado 5 años con la actriz brasileña durante los años 80, entre los dos hay 17 años de diferencia, la cantante, presentadora de televisión, actriz y modelo brasileña comentó al canal de YouTube de Matheus Mazzafera: “Con Pelé tuve mi primera relación que duró seis años. He sido traicionado continuamente. Cuando lo miraba, tenía lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Una vez me dijo ‘Son las mujeres las que quieren estar con Pelé’. Empecé a pensar que era normal ser traicionada".