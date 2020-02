Ante esa posibilidad, Lozano expresó que está feliz con la posibilidad que representa contar con Vela, “es de lo mejor que ha dado el futbol nacional en los últimos años y Vela no acostumbra a postularse a una Selección, qué emoción que un jugador como él tenga esa ilusión. Le ha sentado bien lo que le ha pasado en la vida, en su momento, cuando pudo estar, no estuvo, y quisiera complementar su carrera con los Juegos Olímpicos, eso me emociona muchísimo”.