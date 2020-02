Al parecer, Shakira y Bad Bunny harán un dueto para interpetrar a “I Like It” y “Chantaje”, mientras que JLo y J Balvin se unirán para realizar “Qué calor” y “Mi Gente”. De acuerdo a lo informado por Page Six, la primera parte del show lo hará la colombiana, la segunda será de JLo y al final ambas se unirán para cantar “Waka Waka” y “Let’s Get Loud”.