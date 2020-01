En medio de todo este mapa, Rodrigo no estuvo en la ultima sesión de entrenamiento del Valencia y no se fue incluido en la convocatoria para enfrentar a la Cultural Leonesa. Se aclaró que se encuentra en Barcelona y el entrenador confirmó que el conjunto catalán está en negociaciones con él. El DT del Valencia, Albert Celades, aclaró: “Rodrigo es un jugador diferencial, por eso lo quiere el Barcelona”. Al mismo tiempo, agregó: “Todos sabemos que hay una negociación en marcha y no lo vamos a esconder”. Esto deja claro que la ida del brasileño-español está cerca.