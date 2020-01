Rensenbrink, sin embargo, y yendo a un terreno más técnico, llegó a relativizar aquella gran ocasión de ganar la final del Mundial 1978 en el último suspiro, cuando le dijo al periodista británico David Winner que “no fue una chance de gol porque yo no tenía espacio para controlar la pelota y maniobrar. Tenía que tirar como fuera y Fillol dejó un hueco pequeño. A veces pienso que habría sido mejor para mí que la pelota saliera directamente de la cancha, así la gente no me habría preguntado por esa jugada. Si hubiese sido una gran chance, todavía estaría sufriendo por eso, pero no fue así. Era imposible marcar”. Pero su compañero Ruud Krol discrepaba con él: "Si se hubiera tomado un tiempo más, habría marcado porque él, como Marco Van Basten o George Best, era capaz de marcar coles increíbles desde ángulos técnicamente imposibles”.