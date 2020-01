El ex futbolista –que fue apodado en Bélgica como el hombre serpiente– vivía en su pequeña ciudad natal llamada Oostzaan, ubicada a unos 15 minutos de Amsterdam. Allí rememoró años atrás en una entrevista con el De Telegraaf aquel disparo en el poste: “Amo la paz, vivo en un barrio tranquilo. Pero me gusta cuando la gente todavía me conoce. Sólo entonces siempre comienzan inmediatamente a hablar sobre la pelota en el poste. Bueno, ahora hemos perdido tres finales de la Copa del Mundo. Estábamos tan cerca, ¿verdad?”.