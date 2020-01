Aquella victoria de 2018 fue luego de cinco abandonos seguidos. “Seguí corriendo, pero no por orgullo, obstinación o porque sabía que en los últimos años corría con el mejor equipo que era Peugeot, si no que seguí adelante porque siento que tengo mucho para dar. El físico me responde y yo me siendo competitivo. Claro que también ayuda saber que tenés un buen auto para competir”, aclaró.