“Marcelo ya me había advertido: aquí, un día eres Pelé y al otro no juegas nada”, reveló Vinicius que le dijo el experimentado defensor que acumula 14 años en el club. “Parezco tranquilo, pero me pongo nervioso por dentro. En mi debut con el Flamengo estaba muerto de miedo. No quería tocar la pelota”, se confesó el joven de 19 años ante la Revista Placar.