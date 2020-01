“No quiero suicidarme más. Ya no tengo esos pensamientos. No llevo el mundo sobre mis hombros ni estoy bebiendo y jugando todo el tiempo. Ahora sé que tengo una enfermedad mental. Lo acepto. Llamo a la gente si no me siento bien. Antes me encerraba en la oscuridad, corría las cortinas y veía sonar el teléfono. Literalmente las personas me llamaban para ayudarme, pero yo no respondía las llamadas. Es el peor lugar para estar, teniendo el temor de que nunca mejorará. Lo mejor es hablar. No me malinterpreten, tengo días malos. Pero los días malos son mejores que antes”, relató.