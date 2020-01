“Él me controlaba, yo veía que él me controlaba a ver si yo seguía para mi casa. Yo entraba para mi casa pero claro luego en la rotonda yo giraba, esperaba un ratito... Cuando veía que las luces se encendían en la casa ya sabía que se había subido, que iba subiendo por las escaleras. Entonces yo salía en mi coche y me iba. Al otro día él me veía y me decía: ‘¡Qué peste a alcohol que tienes, se ve que saliste anoche!’. ‘Yo no, estaba en mi casa ahora, antes de salir, me tomé una copita’. Y siempre le fui haciendo trampas, trampillas”, reveló sobre las excusas que utilizó para alejarlo de las salidas nocturnas.